La incidència ha provocat retards de vint minuts a dos trens de la línia

Actualitzada 18/10/2016 a les 11:06

La circulació de trens a la línia ha quedat restablerta a dos quarts de nou del matí entre Móra la Nova (Ribera d'Ebre) i Pradell (Priorat) després de l'avaria d'un tren de mercaderies a Marçà, segons ha informat Renfe. La companyia ferroviària ha establert un servei alternatiu per carretera per poder cobrir el tram afectat per aquesta incidència, que s'ha produït poc després de les vuit i ha provocat retards de 20 minuts a dos trens. Un d'aquests havia sortit de l'estació de França a Barcelona a les 6.17h i tenia prevista l'arribada a Móra-La Nova a les 8.47h i l'altre sortia de Caspe \/ Riba-Roja a les 7.58h amb destinació a l'estació de França on tenia prevista l'arribada a les 10.54h.