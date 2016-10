El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre felicita a tothom pel balanç positiu de la temporada de bous que ja acaba

Actualitzada 18/10/2016 a les 15:43

El Govern segueix estudiant les alternatives per evitar futurs problemes amb les condicions de vida dels bous salvatges de l'Illa dels Bous del riu Ebre, però una de les propostes que pren més relleu és mantenir els animals en el seu hàbitat a la vegada que es controla la seva reproducció. Com ha explicat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, es fa inviable treure els braus de l'Illa dels Bous sense que, en compliment de la llei de traçabilitat, se'ls hagués de sacrificar, opció que el Govern descarta.



Per altra banda, Pallarès ha fet una valoració general molt positiva de la temporada de festes amb bous a l'Ebre que està a punt d'acabar. El delegat ha recordat que la temporada va començar amb «molta tensió» pels incidents amb animalistes al Mas de Barberans i Aldover, però ha remarcat la bona organització i actitud de les penyes i comissions taurines, els activistes animalistes, els Mossos d'Esquadra i els ajuntaments per evitar «disputes, picabaralles i guerres que no portaven enlloc. Tot i que pensàvem, a principis d'estiu, que tindríem una batalla enlloc d'una festa, s'ha resolt gràcies a tothom», ha destacat.