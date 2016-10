Quatre milions per estudiar com transformar el model econòmic de les Terres de l'Ebre

El COPATE confia que aquest projecte de competitivitat i especificació sigui cofinançat amb fons FEDER

Actualitzada 17/10/2016 a les 16:21

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) ha presentat, aquest dilluns, el Projecte d'Especificació i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera ebrenca. Es tracta d'un pla revulsiu per canviar el model econòmic del territori.



El formen 12 operacions – més 1 de coordinació- concentrades en quatre eixos: l'E-territori, el Rural Smart Energy, els sectors líder i la innovació. L'objectiu de les diferents iniciatives que incorpora és assolir una administració més participativa, noves maneres de promocionar el patrimoni cultural, un model energètic rural autosuficient i sostenible, revulsius en els sectors econòmics líders -sobretot el turisme, l'agroalimentació i el moble-, i la implantació d'eines innovadores com un FabLab ebrenc, una fàbrica de serveis.



Les propostes del PECT s'han de desenvolupar en tres anys. Està liderat pels quatre consells comarcals- el del Baix Ebre en fa de gestor-, els principals ajuntaments, com Tortosa i Amposta, i els centres de recerca i d'innovació del territori. Es preveu que el 50% del cost sigui finançat amb fons FEDER i que també la Diputació de Tarragona aporti el 12%.



Les dotze operacions del projecte es concentren en quatre eixos. En un primer bloc (E-Territori) s'inclou una iniciativa per crear una plataforma virtual, estendre l'e-adminsitració, posar en marxa un fòrum electrònic i un anàlisi geoespacial de dades. També es posarà en marxa un Observatori per analitzar l'impuls real del PECT. En tercer lloc el principal projecte d'aquest eix , amb un pressupost de gairebé 700.00 euros és l'ús de la realitat augmentada per la posada en valor del patrimoni cultual de Tortosa i la creació del Passeig Virtual de les 3 Cultures.



En el segon bloc (Rural Smart Energy) es proposa la creació d'un Banc de Terres territorial per mirar de frenar l'abandonament dels camps i d'un Banc de Serveis Agraris, una iniciativa que vol transformar el moviment cooperativista del territori. Una segona iniciativa es basa en els fitoderivats, una proposta per posar en valor la massa forestal i els recursos naturals del territori. Per últim, hi ha un projecte d'especialització energètica del territori que, aprofitant un «canvi de paradigma global», vol apostar perquè les Terres de l'Ebre siguin un punt d'assaig cap a les xarxes locals i les energies sostenibles eficient i renovables.



Dins de les operacions per enfortir els sectors econòmics líder, el PECT inclou una proposta per 'potenciar la Marca Reserva de la Biosfera' en la qual ja s'han adherit 80 empreses i es confia arribar al centenar abans de final d'any. Es vol impulsar la formació de les empreses, crear 'market place' i impulsar estratègies per obrir nous mercats per als productes ebrencs tenint en compte les noves maneres de consumir. Hi haurà una plataforma d'impuls del sistema agroalimentari a partir dels valors d'ecologia, salut i paisatge.



També s'inclouen dos projectes impulsats pels mateixos sectors aqüícola i del moble inclouen al PECT dos iniciatives com una plataforma econòmica circular on oferir servei més enllà de producte. Finalment, en el sector de la innovació, es crearà un FabLab, una fabrica de serveis a Amposta, i una plataforma d'innovació impulsada per la URV que ajudi també a l'atracció de talent a les Terres de l'Ebre. En total, el PECT s'ha pressupostat en 4,096 milions d'euros. Es preveu que estigui cofinançat en un 50% per fons FEDER, que la Diputació de Tarragona es faci càrrec del 12% del cost i la resta, més d'un milió i mig, es cobrirà amb recursos propis de les entitats públiques i privades que l'impulsen. Si s'aconsegueix el finançament es posarà en marxa al juliol de 2017 i s'ha de desplegar en tres anys.



El vicepresident del COPATE en l'Àrea de la Reserva de la Biosfera, Alfons Montserrat, ha destacat que hi ha darrere del projecte una feina «àmplia i transversal». «L'objectiu es buscar el canvi de model econòmic territorial en favor del coneixement la innovació i la generació d'activitat econòmica i creació d'ocupació de qualitat procurant incidir les Terres de l'Ebre en un grup d'economies territorial dinàmiques», ha remarcat Montserrat.