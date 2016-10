Dos anys de presó per mantenir relacions sexuals amb una nena de 12 anys

El tribunal rebaixa la pena perquè l’acusat desconeixia que els fets eren objecte d’una sanció penal

Actualitzada 14/10/2016 a les 11:42

L’Audiència de Tarragona ha condemnat un jove a una pena de dos anys de presó per haver mantingut relacions sexuals amb una nena de 12 anys l’agost del 2012. Segons la sentència a què ha tingut accés l’ACN, el processat, que aleshores tenia 19 anys, es va trobar la menor a un parc de Roquetes (Baix Ebre) i, sota un fals pretext, la va dur fins al seu domicili d’Amposta. Allà l’acusat li va començar a treure la roba i van mantenir relacions sexuals «tot i que ell sabia que tenia 12 anys», subratllen els magistrats. Com a conseqüència d’aquests fets, la nena es va quedar embarassada i, posteriorment, es va sotmetre a un avortament. Després que les parts arribessin a un acord de conformitat abans del judici, el tribunal ha condemnat el jove per un delicte d’abusos sexuals a menors de 13 anys, en aplicació de l’anterior Codi Penal. Els magistrats han apreciat la concurrència d’un error de prohibició vencible, atès que el noi desconeixia que la seva conducta era delictiva.



El jove tenia 19 anys i la menor tenia 12 anys i 11 mesos quan es van produir els fets, l’agost del 2012. En aquell moment, l’edat de consentiment sexual a l’estat espanyol estava fixada en 13 anys, per la qual cosa el noi va incórrer en un delicte d’abusos. L’última reforma del Codi Penal ha elevat l’edat de consentiment fins als 16 anys.



Segons recull la sentència a què ha tingut accés l’ACN, el jove creia que la conducta realitzada no era objecte de sanció penal a l’Estat, però sense que tampoc realitzés cap comprovació. Per aquest motiu, el tribunal ha apreciat la concurrència d’un error de prohibició vencible que li permet disminuir la pena.



Durant la vista, celebrada el 3 de setembre, l’acusat va acceptar una pena de dos anys de presó, cinc anys de prohibició d’aproximació a la víctima a menys de 500 metres i de comunicació amb ella, així com cinc anys de llibertat vigilada i el sotmetiment a un programa d’educació sexual.



A més, el noi indemnitzarà a la víctima amb 15.000 euros en concepte de danys físics i morals, i amb uns altres 1.000 euros en concepte de despeses per la interrupció de l’embaràs. A més, també haurà de pagar les costes processals.