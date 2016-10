Art i natura es fusionen a Horta de Sant Joan

'Els Ports, Art i Natura' és un projecte d'art efímer incrustat al paisatge que tindrà lloc el proper 16 d'octubre al parc natural dels Ports

Actualitzada 13/10/2016 a les 10:13

El massís del Port, situat al parc natural dels Ports d’Horta de Sant Joan, acollirà el proper 16 d’octubre Els Ports, Art i Natura, un projecte d’art efímer incrustat al paisatge. Aquesta iniciativa té l’objectiu de donar a conèixer el massís del Port i alhora conscienciar a la població de la importància de tenir cura de l’entorn natural. L’encarregat d’impulsar el projecte és l’artista Sergi Quiñonero, que ja va realitzar aquesta experiència al paratge natural de Poblet el 2011 i 2012 i ara ha volgut adaptar el projecte en aquest nou entorn natural. L’artista ha comptat amb l’ajuda de Lo Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre.



La proposta Els Ports, Art i Natura consistirà en una excursió per l’itinerari de la Cova de Picasso, al municipi d’Horta de Sant Joan, dins el parc natural dels Ports. En els 3,5 quilòmetres de recorregut onze artistes col·locaran diferents creacions d’art efímer, com per exemple escultures o intervencions, que s’integraran en aquest espai natural. A més, també hi haurà performance i recitació de poesia en directe. L’activitat s’iniciarà a les 9h des de l’àrea recreativa de la Franqueta i finalitzarà aproximadament a les 13h, moment en què s’oferiran punxades i vi de l’Agrària Sant Salvador d’Horta.



Els artistes que participen en aquest projecte són Núria Fernández, de Reus; Albert Girós de Sant Jaume d'Enveja; Carlos de Gredos, d’Àvila; Magda Zaragoza, Josep Cañada i Jesús Pedrola, de Corbera d’Ebre; Jordi Ferrer, de Vallderoures; el Laboratori del Paisatge, de Reus; Domix Garrido, de Múrcia; Óscar Sotillos, de Sant Celoni; i el propi Sergi Quiñonero, impulsor de la iniciativa.