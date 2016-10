Una seixantena d'escriptors participaran a les Jornades de les Lletres Ebrenques a Amposta

Care Santos i Víctor Amela seran dos dels protagonistes destacats d'aquesta onzena edició

Prop d'una seixantena d'escriptors participaran en les Jornades de les Lletres Ebrenques que se celebraran a Amposta del 19 al 22 d'octubre. En aquesta onzena edició, Care Santos i Víctor Amela seran dos dels protagonistes rellevants d'unes jornades plenament consolidades i que situen la capital del Montsià com a epicentre cultural del territori.



El tret de sortida de les jornades el donarà una conferència d'homenatge a Ramon Llull amb motiu del 700 aniversari de la seva mort. Al dia següent, i a través dels alumnes joves de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta es commemorarà el 400 aniversari de la mort de Shakespeare amb l'espectacle 'Shake experience'. Per altra banda, una de les activitats destacades del programa serà dijous 20 amb una trobada amb l'escriptora Care Santos per comentar l'obra 'Desig de xocolata', Premi Ramon Llull 2014; i divendres 21 amb una conferència sobre periodisme i literatura a càrrec de Víctor Amela, Premi Ramon Llull 2016.



Les jornades també serviran per lliurar el Mèrit de les Lletres Ebrenques i homenatjar l'escola taller que va rehabilitar la biblioteca d'Amposta fa 25 anys. A més d'un esmorzar literari, les jornades es completen amb diverses taules rodones. Una de les més destacades és la que tractarà els límits de la veracitat històrica amb la participació de Lluís-Anton Baulenas, Andreu Carranza, Miquel Esteve i Toni Orensanz. A més, també hi haurà poesia a càrrec de Jordi Llavina, i tres minuts amb set escriptors ebrencs novells que s'estrenen.



També s'ha inclòs al programa l'homenatge a l'autora Estela Ferré i Royo que ha preparat la companyia de teatre 'Terra Baixa' d'Amposta i que representaran l'obra 'Depressió'. Però l'homenatge més destacat serà l'espectacle que servirà de cloenda de les jornades i que es farà a la plaça del Castell a les vuit del vespre. Es diu Naqba i a través de la dansa i el trapezi es musicarà l'obra 'Camins de Nit' de Sebastià Juan Arbó, a qui les jornades hi dediquen la tarda del darrer dia.