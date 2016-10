Recullen 1.200 quilos de deixalles del fons marítim a Sant Carles de la Ràpita

Uns 40 voluntaris van participar aquest passat diumenge en una jornada de neteja popular a la Punta de la Banya

Actualitzada 11/10/2016 a les 18:41

Fins a 1.200 quilos de brossa -majoritàriament plàstics i xarxes, però també ampolles de vidre i estris diversos- dels fons marítim van recollir al voltant de 40 voluntaris aquest passat diumenge a la Punta de la Banya, a Sant Carles de la Ràpita. Organitzada per l’Estació Nàutica, l’Ajuntament de la Ràpita, el Parc Natural del delta de l’Ebre i l’Associació de Voluntaris del parc Natural, la jornada de neteja popular va permetre treure a port, per tal de fer-ne la gestió oportuna, amb embarcacions aportades per empreses del sector turístic que van col·laborar en l’acció, totes aquestes deixalles del fons del mar.



La Punta de la Banya és un dels espais naturals més singulars i inaccessibles del Delta de l’Ebre, però precisament aquest aïllament en dificulta la neteja. Per això es va convocar diumenge aquesta acció voluntària de neteja, a la que l’Estació Nàutica va destinar enguany l’1% dels beneficis que anualment dedica a una acció ambiental, en compliment del compromís pel Turisme Sostenible signat el 2009. «Estem molt satisfets de la resposta de la ciutadania a aquesta acció voluntària i ens en vam adonar tots que cal ser més curosos i conscienciats sobre tot allò que tirem al mar o als rius, perquè finalment la natura t’ho retorna”, ha afirmat Jordi López, coordinador de l’Estació Nàutica.