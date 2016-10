Els Ajuntaments de la Vilella Alta, els Guiamets i Campredó treballaran el 12-O

Alguns consistoris donen l'opció als funcionaris de canviar el dia per un altre laborable

Actualitzada 11/10/2016 a les 14:44

Ajuntaments d'arreu del país han decidit convertir el 12 d'octubre en un feiner més. N'és un exemple l'Ajuntament de la Vilella Alta, governat per la CUP, que ha ofert als empleats municipals poder treballar aquest dimecres 12 d'octubre. El secretari i l'agutzil treballaran amb normalitat a canvi d'un altre dia de festa, segons ha explicat el regidor Damià Fàbrega. A més, els cinc regidors de l'Ajuntament, tots ells de la CUP i a l'equip de govern, celebraran un ple municipal a les set de la tarda.



Als Guiamets també han donat llibertat als dos empleats municipals en funció de la seva situació personal. Així, la secretària farà festa per atendre obligacions familiars, per la qual cosa les oficines del consistori romandran tancades aquest dimecres, segons ha explicat a l'ACN el primer tinent d'alcalde, Manel Sales. L'agutzil sí que treballarà i realitzarà el servei de recollida de la brossa com en qualsevol dia feiner. «Entenem que aquesta festa no va amb nosaltres i que, en conseqüència, no tenim res a celebrar», ha afirmat Sales.



A les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de l'EMD de Campredó, a Tortosa, també tindrà activitat aquest 12 d'octubre. El president de l'EMD, Damià Grau (ERC), ha apuntat a l'ACN que els regidors atendran els ciutadans que ho vulguin entre les 11:00 i les 13:00 hores i que, al vespre, portaran a terme reunions de l'equip de govern al mateix edifici consistorial.