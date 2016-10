Denuncien infraccions «molt greus» en un bou embolat d'Amposta i en els correbous d'Aldover

AnimaNaturalis celebra que, per primera vegada, les imatges per denunciar irregularitats els arriben de veïns del territori

Actualitzada 07/10/2016 a les 12:13

L'associació animalista AnimaNaturalis ha presentat dues denúncies davant la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre contra els organitzadors i controladors de correbous a Amposta i Aldover. En el cas d'Amposta es denuncia que es va donar inicia al primer bou embolat de la nit del 21 d'agost tot i que, per una avaria elèctrica, la plaça estava a les fosques, un fet que impedia que la comissió taurina pogués dur a terme les seves funcions de control com són, entre altres, impedir la participació de menors o persones sense les condicions físiques necessàries. Aquests fets podrien ser tipificats, segons AnimaNaturalis, com infraccions molt greus i podrien rebre sancions entre 60.001 euros a 150.000 euros. A Aldover, l'entitat va rebre l'avís i imatges gravades per un veí, que els bous no disposaven de les condicions òptimes al corral on estaven custodiats. Els animalistes celebren que, per primera vegada és la gent de les Terres de l'Ebre que denuncien i aporten proves, sumant-se a la tasca que du a terme l'entitat.