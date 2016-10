Troben l'absis de la primera església visigoda de Tortosa

La troballa posposa uns mesos el projecte d'urbanització d'aquest espai de la ciutat

Actualitzada 05/10/2016 a les 20:18

L'últim estadi de les excavacions arqueològiques del solar de davant de la catedral de Tortosa ha revelat una última sorpresa amb la descoberta de l'absis de la primera església visigoda de la ciutat, molt probablement la de la basílica del primer complex episcopal de la ciutat, que està documentat al segle VI.



La troballa se situa a pocs metres de la recentment descoberta muralla romana. L'absis està travessat per clavegueres d'època andalusina. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha explicat que l'aparició del complex visigot obliga el consistori a plantejar una tercera fase d'aquestes excavacions, una decisió que es prendrà en les properes setmanes.



Sigui com sigui, el descobriment dilatarà el calendari previst per urbanitzar el solar de davant la catedral en bé d'una fita irrenunciable per al patrimoni històric de Tortosa.