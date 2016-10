Passen a disposició judicial els detinguts en l'operació antidroga a Deltebre

La majoria dels arrestats van ser enxampats pels Mossos d'Esquadra descarregant dues tones d'haixix d'un vaixell procedent del Marroc

A primera hora d'aquest dimecres, han estat traslladats als Jutjats de Tortosa, deu dels suposats traficants detinguts arran de l'operatiu contra el tràfic de drogues, la matinada de dilluns, a Deltebre, al Baix Ebre. Repartits en dos furgons policials dels Mossos d'Esquadra, els primers arrestats han passat a disposició del jutjat d'Instrucció número 4 de Tortosa, que s'encarrega de les diligències prèvies del cas. Arran d'aquesta operació policial, hi ha, almenys, disset persones detingues. La majoria van ser enxampats per la policia mentre descarregaven dues tones d'haixix d'una embarcació, procedent de Marroc, a la zona de la bassa de l'Arena, prop de la urbanització de Riumar de Deltebre. Dos més van ser detinguts a Torredembarra (Tarragonès) on van ser interceptats per la Guàrdia Civil després de donar-se a la fuga amb el vaixell que transportava la droga. Els detinguts s'enfronten, com a mínim, a delictes contra la salut pública per tràfic d'estupefaents i de pertinença a organització criminal.