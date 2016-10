Alumnes del màster d'enoturisme internacional de la URV visiten la Terra Alta

Es tracta de 27 alumnes provinents de 21 països diferents

Redacció

Actualitzada 05/10/2016 a les 16:56

Un total de 27 alumnes de 21 països diferents que estan realitzant el màster d’enoturisme internacional de la Universitat Rovira i Virgili han visitat aquest dimecres la comarca de la Terra Alta acompanyats dels professors Jordi Blay i Aaron Gutiérrez.



La visita ha començat amb la benvinguda per part del president del Consell Comarcal, Carles Luz, a les instal·lacions del Consell. Posgteriorment,, els alumnes han rebut una sessió informativa per part dels tècnics de promoció econòmica de l'ens comarcal, durant la qual s’han abordat qüestions de desenvolupament local i d’integració de l’enoturisme en el marc de les estratègies de desenvolupament econòmiques i socials que està duent a terme la Terra Alta.



La segona activitat del matí ha consistit en la visita al centre d’interpretació 115 dies de Corbera d’Ebre i al Poble Vell del mateix municipi, per comprendre com els fets històrics, concretament de la Batalla de l’Ebre, s’han postulat com un actiu turístic en auge en el conjunt comarcal.



La darrera activitat ha tingut lloc a la cota 402, on Francesc Ferré, del Celler Frisach, ha ofert el tast anomenat Vins a les trinxeres, activitat que integra el turisme de la Batalla de l’Ebre amb l’enoturisme.