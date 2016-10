Trens Dignes recull signatures perquè es creï l'ATM de les Terres de l'Ebre

La campanya s'adreçarà al Síndic de Greuges que obrirà una causa específica per donar compliment a una llei del 2003

Actualitzada 04/10/2016 a les 12:46

La plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre-Priorat ha iniciat una recollida de signatures per exigir a la Generalitat que, donant compliment a un llei del 2003, creï l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les Terres de l'Ebre. La campanya s'adreçarà al Síndic de Greuges que obrirà una causa específica sobre aquesta qüestió, a la qual també s'hi sumen la plataforma 'Per què no ens fotin el tren' de les comarques centrals i Trens Dignes de Lleida. L'entitat ebrenca rebutja així l'anunci del Govern de crear una taula de mobilitat com a substitut de l'ATM, i reivindiquen aquest organisme pel seu paper executiu i vinculant. En aquest òrgan la Generalitat i els ajuntaments del territori decidirien, entre altres, la coordinació entre trens i autobusos, freqüències i tarifes. "Si funciona a altres territoris com el Camp de Tarragona, Girona i una part de Lleida perquè aquí ens hem de quedar amb una taula de mobilitat?", han etzibat des de Trens Dignes.