Movem Tortosa i el PSC no presenten cap moció ni argumenten les seves votacions

Actualitzada 04/10/2016 a les 12:47

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat, en el ple ordinari d'aquest dilluns, les noves ordenances fiscals per al 2017 amb els vots a favor de l'equip de govern, de CiU i ERC, l'abstenció del PP i el vot en contra de Movem Tortosa i el PSC. De cara l'any vinent, es tornaran a congelar tots els impostos i preus públics, a la vegada que es reduirà, de nou, la taxa d'escombraries un 1% -l'impost acumula una rebaixa del 12% en els darrers 4 anys-. El ple del mes d'octubre ha estat marcat per la protesta dels grups de Movem Tortosa i el PSC contra el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) que s'aplicarà a partir de la propera sessió plenària. Per fer-ho, no han presentat cap moció i han refusat argumentar les seves votacions en els punts de l'ordre del dia. Mentre que l'oposició considera el ROM una eina per «emmordassar-los», l'alcalde els ha acusat de «falta d'arguments» en no voler debatre les noves ordenances fiscals ni la distribució del superàvit de l'exercici 2015 que s'ha portat aquest dilluns al ple.



En una sessió plenària que ha durat, de manera poc habitual, 40 minuts, l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat les ordenances fiscals de 2017 que redueixen un 1% la taxa de les escombraries, situant-la per sota del preu que es pagava el 2008, quan es va implantar la recollida selectiva a la ciutat. També es mantindrà i millorarà les bonificacions socials amb algunes de noves com són les de les matrícules de l'Escola Municipal de Música i altres taxes. La resta de tributs es mantindran congelats.



Ni Movem Tortosa ni el PSC han participat en el debat sobre aquests nous impostos i s'han limitat a anunciar el seu vot en contra. En cap dels punts de l'ordre dels dia han exposat els arguments de la seva votació ni han portat cap moció a debat. Com havien anunciat aquest dilluns al matí, aquesta ha estat una fórmula de protesta contra el nou ROM, el qual consideren un limitador de la llibertat d'expressió perquè restringeix a una el nombre de mocions que poden presentar cada grup municipal en les sessions plenàries. Els regidors de Movem i el PSC han mostrat una pancarta on es reclamava «Plens democràtics».



Aquesta actitud ha estat criticada per l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que ha acusat els dos grups de l'oposició de «pobresa intel·lectual i de falta d'arguments» mentre que la portaveu de CiU, Meritxell Roigé, lamentava, a través de les xarxes socials, que els dos grups polítics municipals «confonguin treballar amb llibertat d'expressió».



En el ple d'aquest dilluns s'ha aprovat per unanimitat posar el nom de l'escultor i pintor Àngel Acosta a la nova plaça del barri de Sant Llàtzer, ubicada entre l'avinguda Barcelona, la Rambla Canigó i el carrer Montseny. També tots els grups municipals han donat el vistiplau a la moció del PP per millorar les voreres i el paviment de la ciutat amb materials antilliscants per evitar accidents, i a la moció d'ERC i CiU per instar l'estat espanyol a dur a terme un pla pilot de transferència controlada de sediments des de l'embassament de Riba-roja d'Ebre fins a la desembocadura del riu.