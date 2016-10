Intervenen dues tones d'haixix a Deltebre en un vaixell procedent del Marroc

Hi ha quinze detinguts i el cas està sota secret de sumari

Actualitzada 03/10/2016 a les 13:11

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha explicat que els Mossos d'Esquadra estant duent a terme, aquest dilluns, una important operació contra el tràfic de drogues a les Terres de l'Ebre. Segons ha confirmat el cap del Departament, hi ha quinze persones detingudes i pràcticament dues tones de haixix intervingudes en una embarcació que venia del Marroc. El vaixell ha estat interceptat a la zona del delta de l'Ebre. El conseller d'Interior ha remarcat que l'operatiu està sota secret de sumari però, segons fonts properes al cas, la intercepció s'ha produït en el terme municipal de Deltebre (Baix Ebre) durant la matinada d'aquest dilluns. L'operació continua oberta. El conseller Jané ha destacat la importància d'aquest cop policial contra el tràfic d'estupefaents per la quantitat de droga que s'ha trobat i el nombre de detinguts que hi ha fins al moment.