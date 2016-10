Els veïns de l'N-340 recuperen els talls de trànsit setmanals de 45 minuts

Preparen una bicicletada per reclamar la gratuïtat de l'AP-7 el 22 d'octubre

Actualitzada 03/10/2016 a les 09:38

El moviment veïnal de l'N-340 tornarà a tallar la carretera cada dijous durant 45 minuts en dos punts de la via al tram de l'Ebre. A falta d'acabar de concretar amb el Departament d'Interior l'horari i el punt quilomètric exacte on es duran a terme les concentracions, tot apunta que es mantindran, com l'any passat, els talls a l'Ametlla de Mar i Les Cases d'Alcanar. El moviment ha tallat la circulació de l'N-340 diàriament durant tot l'estiu com a resposta a la decisió d'Interior de reduir en 20 minuts la durada de la protesta de dijous. D'altra banda, els veïns preparen una bicicletada a l'N-340 per reclamar la gratuïtat de l'autopista i ja han sol·licitat el permís per fer-la. La seva intenció és que es faci el 22 d'octubre i que vagi de l'Ampolla fins a Camarles.



Navarro ha explicat que els veïns estan contents perquè recuperen els 45 minuts setmanals dels talls però lamenta l'actitud del Departament d'Interior, que els proposa diferents horaris segons la setmana. «Nosaltres els volem tots a les sis», ha afirmat el portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro. Els veïns també han sol·licitat fer el tall de trànsit setmanal de 45 minuts a la zona de Sòl-de-riu, al límit del terme municipal de Vinaròs. Amb tot, Interior encara no els hauria facilitat el permís concretant en quins punts poden tallar el trànsit i en quin horari.



En un any, el moviment ha fet 119 talls de trànsit. Amb aquest balanç, Llorenç ha agraït tots els manifestants que cada setmana –o cada dia durant l'estiu- s'han sumat a la mobilització per demanar l'aixecament de peatges. «El missatge de les onze rotondes i 66 quilòmetres de línia contínua volem que quedi clar: és una afectació per al territori brutal. Sol·licitem AP-7 gratuïta però que l'N-340 no ens la destrossin», ha insistit.