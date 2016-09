Vaga indefinida del servei de transport sanitari de les Terres de l'Ebre a partir del 25 d'octubre

La UTE concessionària de les ambulàncies no els ha permès fer vaga l'11, 12, 18, 19, 25 i 26 d'octubre per un «defecte de forma» de la convocatòria

Actualitzada 30/09/2016 a les 15:36

Els treballadors del servei de transport sanitari de les Terres de l'Ebre faran vaga indefinida a partir del 25 d'octubre. El comitè d'empresa s'ha vist obligat a desconvocar els sis dies de vaga que ja havien programat – l'11, 12, 18, 19, 25 i 26 d'octubre- perquè la Unió Temporal d'Empreses que gestiona les ambulàncies de l'Ebre, la UTE Egara-La Fuente, els ha refusat per «un defecte de fons i forma» en la convocatòria.



La companyia ha dit als treballadors que, perquè la vaga sigui legal, s'ha de sol·licitar a les quatre empreses que formen aquesta unió empresarial i no únicament a la UTE, com havien fet els representants sindicals. «Potser avui hi ha un defecte de forma però no impedirà que continuem lluitant per revertir el mal servei. Enrocar-se, i no aprofitar l'ocasió que hem tingut per desencallar el conflicte, no fa més que dilatar el mal servei i la mala atenció al ciutadà», ha lamentat Artur Gimenez, portaveu de la plataforma Salvem les Ambulàncies.



Segons la plataforma, l'empresa no ha volgut debatre cap de les reclamacions que els fan el treballadors de les ambulàncies en l'acte de mediació que han dut a terme al Departament de Treball, aquest divendres, a Tortosa.