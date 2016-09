La Guàrdia Civil i la Policia Local han localitzat un cultiu amb 559 plantes

Un home de 40 anys i veí d'Amposta ha estat detingut per la Guàrdia Civil en col·laboració amb la Policia Local d'Amposta com a responsable d'una plantació de marihuana amb 559 plantes, ubicada a l'interior d'un magatzem agrícola a la partida Pins d'Amposta, al Montsià. A l'home, que passarà aquest divendres a disposició judicial, se li imputa un suposat delicte contra la salut pública per cultiu, elaboració i tràfic de substàncies estupefaents, i un altre de defraudació de fluid elèctric. A la finca hi havia també un laboratori per experimentar amb les diferents classes de marihuana, amb 600 esqueixos de diferents classes de cànnabis. Amb la intervenció s'ha desmantellat una plantació tipus 'indoor' amb unes plantes que pesaven 22 quilos, 450 grams de marihuana seca i material per al cultiu i elaboració de la substància.



La investigació va començar a inicis de setembre per una queixa relacionada amb animals de companyia en males condicions higièniques que va portar els agents a fer una inspecció a la finca i van detectar una forta olor a marihuana en un magatzem agrícola. El fet que la persona responsable dels animals residís en una caravana instal·lada al costat del magatzem va fer sospitar els agents que a l'interior es podien estar cultivant substàncies il·legals.



Arran de la investigació, s'ha descobert que la persona que residia a la finca es dedicava exclusivament al cultiu i elaboració de marihuana. Un cop la Guàrdia Civil va poder entrar a la propietat, van comprovar que a l'interior de magatzem, de 150 m2 de superfície, s'havia condicionat per la producció industrial i rotacional de cànnabis, amb làmpades, transformadors, filtres, ventiladors i extractors.