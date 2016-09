L'Ametlla de Mar acollirà una carrera solidària «de zombis»

Es tracta d'una iniciativa esportiva festiva de Greepeace contra les nuclears i per recaptar fons per als nens de la zona ucraïnesa de Txernòbil

Actualitzada 30/09/2016 a les 19:34

L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) serà un dels cinc municipis de l'estat espanyol on, el 30 d'octubre, simultàniament, es faran unes carreres solidàries «de zombis» que Greenpeace ha batejat com la 'Nuclear Running Dead'. Voluntaris de l'organització, caracteritzats de morts vivents, han informat, aquest divendres, els veïns de l'Ametlla de Mar d'aquesta iniciativa esportiva i festiva programada a l'entorn de les centrals nuclears espanyoles. Es pot participar en dues categories, en la cursa de 4 quilòmetres i en la de 10 quilòmetres. A més de donar visibilitat i criticar que l'energia nuclear «està més morta que viva», es destinarà part de la recaptació de les inscripcions per a una entitat que acull, durant els estius, nens de la zona d'Ucraïna de Txernòbil, afectada per l'accident nuclear de 1986.



La inscripció d'aquesta divertida i reivindicativa cursa de zombis de Greenpeace costa la quantitat simbòlica de 5 euros dels quals, 1 euros es destinarà a l'associació Chernobil Elkartea, la qual, des de 1995, treballa per al benestar de nens i nens que continuen patint les conseqüències del desastre nuclear de la zona ucraïnesa. A més de la carrera de l'Ametlla de Mar, que es fa en un enclavament proper a les nuclears d'Ascó i la de Vandellòs, també es faran curses a Miranda de Ebro (Burgos), prop de la nuclear de Santa Maria de Garoña; a Trujillo (Càceres), prop d'Almaraz; a Gàrgoles de Abajo (Guadalajara), prop de la central de Trillo; i a València, per la nuclear de Cofrentes.