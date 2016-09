Detingut un home ebri i drogat que ha atropellat un ciclista i ha fugit

El ciclista, ferit greu, ha estat ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

30/09/2016

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un turisme, que ha donat positiu en alcohol i drogues i ha fugit després d'atropellar, prop d'Amposta, un ciclista, que ha quedat ferit greu i ha estat ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.



Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit (SCT), els fets s'han produït cap a les 8:15 hores d'avui divendres a la carretera C-12, entre Amposta i Tortosa, concretament al quilòmetre 12, quan després de provocar l'accident el conductor del turisme, un Seat Leon de color blau, segons alguns testimonis, ha fugit.



Immediatament, els Mossos han iniciat un dispositiu de recerca que ha acabat amb la localització del conductor, un veí de Roquetes de 27 anys i de nacionalitat marroquina.



Una vegada fetes les proves pertinents, el conductor ha donat positiu per alcoholèmia (0,71 mg/l) i drogues.



L'home ha quedat detingut per un delicte de lesions per imprudència greu, omissió d'auxili i conducció temerària, segons informen els Mossos.