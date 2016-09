Detingut un veí de Rasquera per cultivar 150 plantes de marihuana

També es van investigar sis homes en la mateixa localitat per la troballa d'una altra plantació

Actualitzada 29/09/2016 a les 13:31

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Móra d’Ebre han detingut aquest dimarts 27 de setembre un home de 33 anys i veí de Rasquera com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.



Els agents van posar en marxa un dispositiu la setmana passada en saber que s’estava cultivant marihuana en diverses finques de Rasquera. A l’operatiu va participar la Unitat de Mitjans Aeris, agents de les comissaries de Gandesa i Móra d’Ebre i la Unitat d’Investigació. L’helicòpter dels Mossos d’Esquadra va localitzar el passat divendres diversos punts on s’observaven les plantes.



Gràcies a les imatges de l’helicòpter i la tasca dels investigadors aquest dimarts 27 de setembre s’ha pogut desmantellar una plantació de marihuana amagada entre un camp d’olivers. En aquesta finca es van localitzar 150 plantes i es va detenir el seu propietari. El detingut està citat per comparèixer davant del Jutjat d’instrucció número 1 de Gandesa.



Per altra banda, les patrulles també van intervenir en un altre punt una cinquantena de plantes de marihuana en diferents estats de creixement. Els agents van investigar sis homes com a presumptes responsables de la plantació.



En total, s’han intervingut més de 200 plantes. D’aquestes, 150 es trobaven en la mateixa finca agrícola de Rasquera i tenien un pes de 140 quilograms. La investigació continua oberta per esbrinar el destí de les plantes i saber si altres persones podrien estar implicades en el cultiu.