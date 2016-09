La fiscalia i les defenses arriben a un acord que evitarà l’ingrés en centre penitenciari dels acusats

Actualitzada 28/09/2016 a les 13:13

Vuit dels nou individus encausats per intentar desembarcar 1.300 quilos d’haixix al delta de l’Ebre el febrer de l’any 2012 han reconegut els fets en el judici que s’ha celebrat aquest dimecres a l’Audiència de Tarragona. Tots ells han acceptat una pena d’un any i nou mesos de presó i el pagament d’una multa de 7 MEUR. L’acord assolit per la fiscalia i els advocats defensors evitarà el seu ingrés en un centre penitenciari. Per la seva banda, el novè individu que estava encausat ha quedat absolt perquè no s’ha demostrat que es trobés al lloc dels fets. Després de la conformitat, el tribunal de la Secció Quarta ha dictat sentència oral condemnatòria. El text aprecia els atenuants de dilacions indegudes, confessió i addicció a les substàncies estupefaents dels individus. En les declaracions, un dels encausats ha explicat que un grup de nois va oferir-li treballar per ells i li van dir que podia avisar a més amics seus. Segons han explicat, els havien promès 2.000 euros a cadascun per recollir diversos farcells d’haixix que havien d’arribar en una llanxa a la desembocadura de l’Ebre, però els Mossos i la Guàrdia Civil els van interceptar.