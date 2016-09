L’encausat afirma que es van fer tocaments mutus a casa seva, però nega que l’hagués penetrat

Actualitzada 28/09/2016 a les 17:26

Un veí de Sant Carles de la Ràpita de 68 anys ha reconegut aquest dimecres haver mantingut relacions sexuals amb un nen de deu anys a canvi de diners. En el judici que s’ha celebrat a l’Audiència de Tarragona, l’encausat ha declarat que els fets es van produir l’abril i el setembre de 2014 al seu domicili de la Ràpita. L’home, Juan S.G., ha admès que va conduir el menor en el seu cotxe en dues ocasions des d’Amposta fins a casa seva i que, allà, tots dos jeien despullats al llit, es tocaven les parts íntimes i es masturbaven mútuament. Després, segons ha explicat, el tornava a deixar a Amposta i li donava cinc o deu euros.



L’individu ha negat que l’hagués penetrat en tres ocasions, tal com va declarar el propi menor, i ha adduït que pateix disfunció erèctil. La fiscalia sol·licita una pena de 12 anys de presó per un delicte continuat d’agressió sexual i sosté que va mantenir almenys tres trobades sexuals amb aquest nen, a qui va conèixer a les pistes d’atletisme d’Amposta. Segons el ministeri fiscal, Juan S.G. freqüentava aquesta zona de la capital del Montsià i oferia diners als menors que hi jugaven amb la intenció de mantenir relacions sexuals amb ells.