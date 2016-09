Tivissa estudia emprendre accions legals contra Endesa

El consistori i els veïns estan farts dels «constants» talls de llum i de la falta d'informació per part de la companyia

Redacció

Actualitzada 27/09/2016 a les 14:06

L'Ajuntament de Tivissa, a la Ribera d'Ebre, ha posat en mans dels seus serveis jurídics el problema dels talls de subministrament elèctric que pateixen de manera «continua». El consistori avalua la possibilitat d'exigir responsabilitats a la companyia elèctrica Endesa per «incompliment de serveis» i pels «danys i perjudicis» causats a particulars i, sobretot, a empreses del municipi. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, s'ha mostrat «indignat» i molt molest per la falta d'informació per part d'Endesa i ha lamentat que aquest servei deficitari es produeixi en la zona del país, la Ribera d'Ebre, on es conviu, «solidàriament», amb les centrals nuclears catalanes que abasteixen i sustenten energèticament tot el país. El darrer tall de llum important es va produir el passat divendres però Jardí assegura que són constants les interrupcions del servei. El Síndic de Greuges ja va obrir una actuació d'ofici per esclarir els problemes elèctrics de Tivissa, i d'altres zones de la comarca, després d'una avaria important al mes d'agost.