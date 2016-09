Paüls tindrà un 50% més d'hores d'assistència mèdica a partir d'aquest dilluns

La plaça de metge de capçalera va quedar amortitzada l'any 2011 i el poble es va quedar sense

El Departament de Salut de la Generalitat ha decidit incrementar en un 50% les hores d'assistència mèdica a Paüls a partir d'aquest dilluns. La plaça de metge de capçalera va quedar amortitzada el 2011 i el poble es va quedar sense. Fins ara, s'oferien 10,5 hores d'assistència a la setmana i s'ha aconseguit que s'incrementi a 16,5 hores, que es distribuiran també en atenció a domicilis, urgències i tasques al centre de salut. Amb tot, l'ajuntament continuarà reclamant la plaça al municipi, així com una ambulància 24 hores a Xerta, que ara presta un servei de 12 hores.



L'alcalde de Paüls, Enric Adell, veu com una bona notícia l'increment d'hores, que ha qualificat com un «pas endavant» per al municipi. Per Adell, el canvi significa l'oferiment d'un «horari decent» però admet que el servei «serà insuficient». Així, ha apuntat que el consistori continuarà treballant pel retorn de la plaça de metge i l'augment d'hores del servei d'ambulància de Xerta.



Adell i la resta d'equip de govern es van reunir dijous amb els veïns i el director dels serveis territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Piñas, per fer públic el nou horari mèdic a la població.