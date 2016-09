El port fluvial de Sant Jaume d'Enveja estarà llest al novembre

La Generalitat assumeix la inversió de 85.000 euros i el consistori en farà la gestió i el manteniment

Actualitzada 26/09/2016 a les 13:37

Les obres adequació de l'embarcador de Sant Jaume d'Enveja (Montsià) acabaran en dos mesos. A partir del novembre, el municipi disposarà d'un actiu molt important per al seus plans de dinamització del turisme. El ventall d'esports nàutics, activitats culturals o alternatives d'esbarjo que es podrà oferir al nou port fluvial són amplíssimes. Com ha destacat l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell, el consistori serà l'encarregat «d'autoritzar i legalitzar» les activitats i instal·lacions culturals, esportives i recreatives que es puguin fer a l'embarcació «perquè es pugui generar activitat econòmica» al propi port i per al municipi. Convertir-lo en «un pol d'atracció a l'alçada d'allò que es mereix Sant Jaume d'Enveja», és l'objectiu que ha remarcat el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, en la visita d'obres que hi ha fet aquest dilluns. Els cost dels treballs, de 85.000 euros, els finança la Generalitat i el consistori es farà càrrec del manteniment, la seguretat, el subministrament de serveis i la conservació de l'embarcador.