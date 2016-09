Un vídeo denuncia els bous embolats de les Terres de l'Ebre al Festival de Cinema de Sant Sebastià

AnimaNaturalis ha fet públic un vídeo de denúncia de quinze segons de durada

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:33

L'associació que lluita en contra del maltractament animal AnimaNaturalis ha dut fins al Festival de Cinema de Sant Sebastià, celebrat del 16 al 24 de setembre a la ciutat basca, la denúncia contra els bous embolats que se celebren per tot Espanya, però sobretot a les Terres de l'Ebre. Un vídeo de quinze segons, amb imatges enregistrades per activistes a un poble del Montsià que l'associació no ha fet públic, «mostren la crueltat i el maltractament animal al que són sotmesos els bous per a gaudi dels participants que es diverteixen amb aquests espectacles» de bous embolats.



El vídeo s'ha mostrat com un contingut dins la programació de les pantalles instal·lades als diversos punts de celebració del festival, tant a la pantalla gegant de l'exterior, de vint metres quadrats de dimensió i amb ubicació a la Plaça d’Okendo, com a la xarxa de pantalles de plasma situades als espais interiors -vuit a l'Auditori Kursaal i altres sis al Teatre Victoria Eugenia-.



«Volem agrair l'oportunitat que ens ha brindat l'organització del festival per poder mostrar a un públic internacional les imatges de la crueltat a la que s'enfronten els bous al nostre país», explica Aïda Gascón, directora d'AnimaNaturalis a Espanya. Al llarg dels nou dies de durada del festival, el vídeo haurà tingut una audiència estimada de 350.000 persones i s'haurà projectat més de 1.600 vegades.