Els estudiants ebrencs de la UAB tindran servei de bus directe al Campus de Bellaterra

L'empresa de transport per carretera HIFE testarà la demanda fins a Nadal amb dues expedicions en diumenge i divendres

ACN

Actualitzada 21/09/2016 a les 12:27

L'empresa de transport per carretera HIFE incorporarà, partir del divendres vinent, 23 de setembre, un nou servei de bus des de les Terres de l'Ebre pensat, sobretot, per als estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) del Campus de Bellaterra. Fins a finals d'any, l'expedició d'anada a Barcelona dels diumenges a les 18.20 hores anirà fins a Bellaterra després de fer parada a la connexió amb l'aeroport del Prat i Barcelona. També l'autobús que surt de Barcelona els divendres a les 15.10 hores arrencarà des de Bellaterra abans de passar per la capital catalana i l'aeroport. En aquest període de tres mesos es testarà la demanda del servei, que ja es va intentar oferir, sense èxit, fa deu anys. Caldrà una trentena d'usuaris perquè sigui rentable. Si se supera aquesta xifra, HIFE ha planificat que el servei es faci directe des de Bellaterra fins a les Terres de l'Ebre, sense parar ni a Barcelona ni al Prat.