«Els centres hospitalaris no estan preparats per als cuidadors de malalts crònics»

Un estudi de la URV publicat a la revista Applied Nursing Research conclou que s'hauria de millorar el tracte als cuidadors

Actualitzada 20/09/2016 a les 18:40

Un estudi del Grup de Recerca en Infermeria Avançada del Departament d'Infermeria de la URV ha evidenciat que els cuidadors de pacients amb malalties cròniques no veuen els hospitals com a centres preparats i dissenyats per a ells. L'informe diu que els mecanismes que s'utilitzen per satisfer les seves necessitats posen en perill la privacitat, la salut i la convivència. I és que l'objectiu d'aquest estudi, publicat a la revista Applied Nursing Research, ha estat explorar i comprendre l'experiència del procés d'adaptació dels cuidadors als hospitals. Ha estat un treball qualitatiu basat en les experiències de vida de nou cuidadors de malalts crònics de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els autors del treball són Gerard Mora, Carme Ferré i Pilar Montesó.



Arran de la investigació, els autors de l'estudi proposen que cal reorganitzar el disseny dels hospitals i del procés d'atenció per adaptar-los a les necessitats dels cuidadors per aprofitar-los com a recurs perquè fan tasques relacionades amb la nutrició, la higiene, la comoditat i el suport al pacient, moltes de les quals no poden ser dutes a terme per professionals de la salut. L'informe també enumera tota una sèrie d'activitats que duen a terme els cuidadors i que ajuden els professionals. Segons els investigadors, caldria reflexionar sobre la cura de la família a l'hospital perquè hi tenen una presència activa però són invisibles per al sistema sanitari. Per fer-ho proposen «canviar alguns protocols i normes», com fer-los fora de l'habitació quan es fa una cura o es passa visita mèdica. També caldria, segons l'informe, buscar un espai per al seu benestar com sales de descans, que ja existeixen a alguns hospitals d'Andalusia, per augmentar l'eficiència del model d'atenció i reforçar l'autoestima dels cuidadors familiars.