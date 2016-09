El peritatge de la pedregada certifica danys d'entre el 80 i 90%

Els pagesos que van contractar assegurança, només un 20% dels propietaris de les 910 hectàrees danyades, cobriran poc menys de la meitat de la collita

Actualitzada 20/09/2016 a les 19:38

Les finques de vinya afectades per la pedregada que la matinada del passat 10 de setembre va afectar els termes de Batea i Caseres presenten pèrdues d'entre el 80 i el 90% de la collita, segons el peritatge efectuat per Agroseguro. El fenomen va afectar 910 hectàrees de vinya, d'acord amb les dades del Departament d'Agricultura. Només al voltant d'un 20% dels pagesos, però, havia contractat una assegurança per cobrir la collita.



Tot i que consideren els càlculs d'afectació ajustats a la realitat, els afectats lamenten que l'assegurança només els acabarà cobrint una mica menys de la meitat de la collita: no s'han actualitzat els preus actuals del raïm, que han pujat considerablement per la sequera i la previsió d'una campanya quantitativament inferior. Per compensar els efectes sobre els productors afectats, la majoria sense assegurança, el sindicat Unió de Pagesos ha demanat a les administracions la rebaixa dels mòduls de l'IRPF, la reducció de l'IBI incrementat sobre les construccions agràries i un avançament dels ajuts previstos. «Ni amb assegurança recuperes el que has perdut», lamenta Miquel Piñol, un dels afectats i membre de l'executiva comarcal de la Unió de Pagesos a la Terra Alta.



La sequera que ha assotat enguany la comarca, amb caigudes de producció d'entre el 40 i 50% al secà i el 20 i el 30% en els conreus amb regadius de suport, havia contribuït a incrementar els preus fins els 40 i 50 cèntims el quilo de raïm. Agroseguro, però, apunta Piñol, s'ha mantingut però entre els 22 i 36 cèntims. També pel que fa a la quantificació de la producció coberta: mentre la DO Terra Alta permet produir entre 10 i 12.000 quilos per hectàrea, l'asseguradora limita la cobertura a 5.000. "És el 50% del valor real", subratlla.



Piñol reclama que la companyia introdueixi un mecanisme d'actualització d'aquestes valoracions i que la DO els traslladi aquestes dades. "Ens han agafat a tots fora de joc", sosté. I si el 20% dels productors que va assegurar podran recuperar, amb sort, prop de la meitat del que preveien collir, la situació encara és molt més complicada per a la majoria restant d'afectats. Des d'Unió de Pagesos han reclamat a la Generalitat que tramiti la sol·licitud de rebaixa dels mòduls de l'IRPF i avancin els ajuts pendents al productor, com els destinats a la producció integrada i ecològica o els que venen de la Unió Europea.



Tot i els anuncis en aquesta línia des de la Generalitat, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha animat els viticultors a contractar assegurances per evitar que aquests episodis els provoquin la pèrdua de tota la collita. El fenomen, de fet, també va afectar, en menor mesura, ametllers -240 hectàrees- i oliveres -234 hectàrees-, majoritàriament tampoc assegurades. La virulenta pedregada va sorprendre els viticultors de la zona tot just dos dies després de començar la verema.



El raïm recol·lectat durant aquestes dues jornades es podrà destinar a produir vi de qualitat. Queda per decidir la destinació final de la quantitat que han pogut recollir amb posterioritat i que ha quedat al marge: «veurem si el venem com a vi de taula i per a destil·lació». L'explosió del gra provocada pels impactes de la calamarsa ha fet fermentar i, posteriorment, podrir el fruit. Sortosament, apunta Piñol, els sarments dels ceps, molt durs en aquesta època, no s'haurien vist afectats seriosament.