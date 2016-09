Una deflagració provoca un incendi en un habitatge

Els fets han tingut lloc, aquest diumenge, al carrer Pintor Gimeno del municipi

18/09/2016

Un habitatge, situat al carrer Pintor Gimeno de Tortosa, s'ha cremat, aquest diumenge, després d'una deflagració possiblement produïda per gas butà.



Bombers, Mossos d'Esquadra i Policia Local han treballat en el lloc dels fets per rescatar els tres ocupants de l'interior de la vivenda. Alhora, s'han desallotjat de manera preventiva una quinzena de veïns de la zona. El succés no ha deixat ferits, tot i que dos dels tres ocupants han estat traslladats, pel SEM, a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per inhalació de fum. El foc ja ha estat apagat.