Relleu imminent de l'intendent dels Mossos d'Esquadra a Lleida i l'Ebre

Josep Lluís Rossell deixarà el càrrec en els propers dies i serà substituït per Xavier Monclús, que ja va ocupar-lo durant vuit anys i ara està a Terres de l'Ebre

Actualitzada 16/09/2016 a les 12:41

L'intendent dels Mossos d'Esquadra a Lleida, Josep Lluís Rossell, deixarà en els propers dies el càrrec de màxim responsable del cos policial a Ponent i serà substituït per Xavier Monclús, que ja va ocupar aquest càrrec durant 8 anys i actualment té aquesta mateixa responsabilitat però a les Terres de l'Ebre. Segons ha confirmat el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, està previst que el relleu es faci efectiu al llarg de la setmana que ve. Rossell va arribar a Lleida l'any 2012, substituint Joan Figuera, que ocupava el càrrec des del gener de 2010. De fet, Figuera i Monclús es van intercanviar els càrrecs l'any 2010 i ara el segon tornarà a estar al capdavant dels mossos a Ponent. D'altra banda, segons ha pogut saber l'ACN, Monclús serà substituït a Terres de l'Ebre per l'intendent Rafael Comas, fins ara sotscap de la Regió Policial Camp de Tarragona.



Rossell, nascut a Arenys de Munt i amb formació d'Enginyer Tècnic Agrònom, de jove havia treballat de pagès, va estar des del 1996 al 2001 com a responsable de l'àrea de selecció del cos, durant cinc anys va ser cap de comissaria i a finals de la passada dècada va ser cap d'instructors de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya fins que va arribar a Lleida.