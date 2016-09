El subdelegat del govern espanyol a Tarragona reitera que no es renovarà la concessió de l'AP-7

El moviment veïnal exigeix que es quantifiqui el cost real d'un possible rescat per avançar la possible gratuïtat de l'autopista i aturar les rotondes de la N-340

El govern espanyol en funcions continua reiterant que no renovarà la concessió de l'autopista AP-7 quan finalitzi l'any 2019. Així ho va traslladar en una reunió aquest dijous al vespre el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Emilio Ablanedo, als veïns de les Terres de l'Ebre que reclamen la gratuïtat de l'autopista.



A l'espera que s'acabi concertant definitivament la reunió prevista amb el director de Carreteres del Ministeri de Foment, Jorge Urrecho, els veïns van reclamar a Ablanedo conèixer el cost d'un possible alliberament de la via de pagament, fiscalitzant els guanys i les inversions efectuades per la concessionària Abertis. Això, asseguren, podria revelar un cost inferior al previst i, per tant, avançar la possible gratuïtat. En aquest sentit, el moviment veïnal ha tornat a insistir sobre la manca d'utilitat i els problemes que pot generar per al territori i el seu teixit econòmic la construcció d'onze rotondes i l'establiment de 66 quilòmetres de doble línia contínua en el tram ebrenc de la carretera N-340.



El portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro, ha qualificat de «correcta» i «molt positiva» la trobada amb Ablanedo. «Vam parlar amb tranquil·litat i ens va escoltar. Es va comprometre a agilitzar la reunió» –amb Urrecho-, ha afegit. Tot i que l'anunci sobre l'extinció de la concessió de l'AP-7 el 2019 no suposa cap novetat respecte el discurs que l'exministra de Foment, Ana Pastor, havia reiterat públicament durant els últims mesos al govern espanyol en funcions, el subdelegat va intentar tranquil·litzar els veïns –que aquest divendres a la tarda efectuaran el 107 tall de protesta a la N-340- amb el mateix argument: és a dir, que l'AP-7 passaria a mans de l'Estat i, presumiblement, seria d'accés gratuït. El subdelegat, fins i tot, hauria admès que la manca d'inversions en els trams de l'autovia A-7 pendents a les Terres de l'Ebre s'emmarcaria en aquest context: l'autopista de peatge actual passaria a convertir-se en autovia.



Navarro, però, entoma aquest anunci amb escepticisme. Especialment, quan es posa en relació amb l'altre gran cavall de batalla obert pels veïns i que volen traslladar directament i de forma urgent al director general de Carreteres: l'aturada de les obres de construcció de les onze rotondes i la senyalització d'una doble línia contínua al llarg de 66 quilòmetres del tram ebrenc de la N-340-. Creuen que la seva implantació «destrossa» la carretera, en termes de mobilitat i econòmics. Volen traslladar a Urrecho la necessitat d'aturar els projectes, un «stand-by» que serveixi per reflexionar sobre les necessitat del territori i abordar la possibilitat de construir accessos a diferents nivell als municipis que ho requereixin –casos com Camarles o les Cases d'Alcanar-, satisfent les peticions dels alcaldes sense alterar la fluïdesa del vial ni crear retencions, com farien les rotondes.



«Volem que siguin inversions racionals. No entenem –per què s'executen aquestes actuacions- a dos anys i mig o tres per finalitzar la concessió: ens pot donar a entendre que no serà així. Si ens fa aquesta inversió quan no l'ha fet mai, és que això va per llarg. Val més la pena escurçar el temps de la concessió, no fer cap despesa i quedarà la carretera més tranquil·litat i es podrà circular», subratlla. Per això, els veïns van posar també sobre la taula d'Ablanedo la necessitat de conèixer amb exactitud el cost que tindria el rescat de la concessió.



Recorden que «ningú» ha plantejat a Abertis negociar. «Tot el món polític parla de l'AP-7 gratuïtat però ningú sap el cost real. Volem que es revisi el contracte de la concessió per veure si han complit les obres i les millores. Si això no fos així, abaratiria el seu cost i es podria avançar la seva finalització», ha remarcat Navarro, qui ha apuntat que el delegat es va «comprometre» a consultar-ho.