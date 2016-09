El CSN ratifica a Greenpeace que les nuclears d'Ascó i Almaraz operen amb «peces de qualitat defectuosa»

El Consell reconeix que hi ha «irregularitats» en els generadors de vapor de les dues plantes

Actualitzada 16/09/2016 a les 16:11

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha confirmat a l'entitat ecologista Greenpeace que existeixen irregularitats en els generadors de vapor de les centrals nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre) i Almaraz (Extremadura). Es tracta de components fabricats amb peces procedents de l'empresa Le Creusot Forja (filial d'Areva). La multinacional francesa va publicar una llista de 400 elements que havien estat fabricats, des de 1965, falsificant els protocols de control de qualitat dels materials. A instància de Greenpeace, que va fer un requeriment al mes de maig, el CSN ha reconegut aquestes irregularitats i també ha informat de problemes a la brida de la tapa del vas de la unitat 2 d'Almaraz, el subministrador de la qual és Westinghouse.



El CSN explica a l'entitat ecologista que l'empresa Equipos Nucleares SA (ENSA) va comprar aquestes peces defectuoses a Areva sense detectar les irregularitats. Ha estat la mateixa ENSA l'encarregada de documentar i valorar l'estat dels components que ha qualificat «d'acceptables per seguir funcionant sense restriccions». Aquesta conclusió l'avala també el CSN tot i que no especifica informació sobre altres components instal·lats a altres plantes ni esclareix si el descobert en peces de Westinghouse a Almaraz tenen el mateix origen que les proporcionades per Areva.



En canvi, Greenpeace lamenta que el Consell no hagués detectat les irregularitats abans i qüestiona la seva confiança amb la direcció general de Seguretat Nuclear del CSN a qui es recrimina que només hagin certificat l'error enlloc de vigilar que succeeixi.