Els alumnes de l'escola del Pinell de Brai tornen a classe

Els pares desfan la protesta després del compromís d'Ensenyament de vetllar per la qualitat de l'educació dels nens i nenes del centre

Actualitzada 15/09/2016 a les 11:38

Els alumnes de l'escola César Martinell del Pinell de Brai (Terra Alta) han anat aquest dijous a classe, després de tres dies quedant-se a casa. Els pares mantenien bloquejat l'inici del curs escolar per la seva disconformitat amb els mètodes que dues mestres, ara de baixa mèdica. Segons han explicat els pares, a través d'un comunicat, han decidit tornar a portar els seus fills a l'escola després que el Departament d'Ensenyament s'hagi compromès a vetllar per la qualitat de l'educació dels nens i nenes del centre, i es reserven el dret a emprendre noves accions si els compromisos trontollen. Els pares havien demanat al Departament que mantingués fins a final de curs les dues mestres substitutes que han enviat a cobrir les baixes de les dues docents titulars amb qui tenen l'enfrontament.



No ha estat fins aquest dijous, quart dia del curs escolar, que han assistit amb normalitat a l'escola César Martinell del Pinell de Brai els 55 alumnes inscrits. Els pares han desfet la protesta que van endegar pel descontentament amb els mètodes docents de dues mestres, les quals han agafat la baixa mèdica.