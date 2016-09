Les famílies reclamen que les docents siguin apartades i Ensenyament proposa obrir expedient a una d'elles arran d'un enfrontament amb la direcció del centre

Només mitja dotzena dels 55 alumnes de l'Escola Cèsar Martinell del Pinell de Brai (Terra Alta) han iniciat aquest dilluns el curs. Així ho han decidit la majoria de famílies dels alumnes per forçar el Departament d'Ensenyament a resoldre el conflicte obert amb dues mestres del centre. Els pares i mares exigeixen a la Generalitat que les aparti de l'activitat docent. Ho fan després que el passat dia 1 de setembre les docents tinguessin un enfrontament verbal amb l'equip directiu de l'escola. Les famílies asseguren que van transmetre al centre, a finals del curs passat, el seu descontentament amb la tasca d'una de les mestres i la preparació dels seus fills. Això hauria portat la direcció a demanar-li canvis en els seus mètodes el primer dia que s'incorporava a la feina. La discussió sobre aquests aspectes amb les mestres, totes dues germanes, va acabar pujant de to. Una d'elles va assegurar patir un atac d'ansietat i es troba de baixa des de llavors. L'altra, continua al centre.



La direcció de l'escola, però, ha proposat als serveis territorials del Departament d'Ensenyament que se li obri un expedient a aquesta última, una acció disciplinària sobre la qual haurà de decidir la inspecció de serveis. La Generalitat estudia ara com apaivagar els ànims dels pares que amenacen de mantenir la protesta si no aparten les docents.



Els pares i mares tenen previst reunir-se aquest dilluns a la nit per decidir si aquest dimarts continuen la protesta i deixen, per segon dia consecutiu, els seus fills a casa sense començar el curs lectiu. Aquest mateix dilluns al matí, les famílies han registrat als serveis territorials d'Ensenyament un escrit amb el qual plantegen les seves demandes. En un breu comunicat, mostren el seu «total suport» vers l'equip directiu de l'escola i demanen «mesures fermes» al Departament. «No poden seguir donant classe als nostres fills. No pot haver aquest mal ambient», ha assegurat a l'ACN un dels pares, tot apuntant que el passat dia 1 de setembre les mestres van proferir «amenaces i insults greus» contra l'equip directiu del centre. Tot plegat hauria succeït després que una d'elles hauria patit un desmai i un atac d'ansietat –«fingit», segons precisa el mateix pare- arran de la discussió. Al llarg del dia, representants del Departament i del servei d'inspecció s'han desplaçat a l'escola del municipi de la Terra Alta per reunir-se amb els familiars, els responsables del centre i conèixer de prop els fets. Tant la director territorial d'Ensenyament, Manolita Cid, com el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, han assegurat haver tingut coneixement dels fets aquest mateix dilluns al migdia i han lamentat no haver rebut abans cap comunicació en aquest sentit que podria haver evitat «arribar aquest extrem podent fer de mediadors».



Segons els pares, però, la qüestió ve de lluny i, fins fa uns mesos, només havien estat objecte de queixes informals: «els nens no avancen en absolut. Va passant el temps. Molts pares coincideixen». Expliquen que «a finals del curs passat» ja van trametre un document a la direcció de l'escola informant del seu malestar sobre les docents, amb «propostes» d'alguns aspectes que calien que milloressin. El contingut de la carta dels pares s'hauria comunicat a la mestra el passat mes de juny sense cap tipus més de transcendència fins el passat dia 1, quan l'equip directiu hauria abordat directament el cas amb l'afectada.



De tot plegat, segons ha explicat Cid a l'ACN, n'ha sortit la proposta d'expedient sol·licitada per la direcció de l'escola en contra d'una de les mestres. La possible obertura i tramitació d'aquest expedient, ha precisat, correspondrà a la inspecció de serveis. «No podem anar més ràpid. Volem solucionar el tema i que alumnes es puguin incorporar. Hem fet la feina amb la màxima urgència», ha explicat. Recorda la directora, sobre la demanda dels pares, de la gran complexitat i gravetat que un fet així suposa des del punt de vista administratiu. «D'entrada i perquè sí no podem apartar persones funcionàries de la tasca docent», ha afegit. En el cas de l'altra mestra qüestionada, ha explicat que es troba de baixa mèdica des del dia dels fets i que el Departament ja ha enviat una substituta per cobrir el seu lloc. En qualsevol cas, Cid no descarta haver de convocar més reunions per intentar convèncer les famílies de la necessitat que els alumnes comencin el curs i resoldre els conflicte, «fent una mediació constant amb els pares i la direcció del centre».



També assegura haver rebut amb total sorpresa els esdeveniments l'alcalde del Pinell de Brai, Marc Martínez, que al mateix temps és un dels principals representants del sindicat d'ensenyament USTEC a les Terres de l'Ebre. «És una qüestió que depèn del Departament d'Ensenyament i a l'Ajuntament no tenim constància de res. Ho ha de resoldre el Departament amb les famílies», ha insistit.