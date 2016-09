L'Hospital Comarcal d'Amposta crea una unitat pediàtrica d'urgències

El centre forma metges i infermeres perquè puguin atendre els infants davant les dificultats per cobrir la plaça de pediatra convocada

Actualitzada 29/06/2016 a les 16:44

L'Hospital Comarcal d'Amposta posarà en marxa, a partir de dissabte, la nova unitat pediàtrica d'urgències, un espai específic per atendre casos infantils. Aquesta iniciativa vol intentar reconèixer l'especificitat d'aquesta atenció mèdica i, al mateix temps, poder millorar el servei davant les dificultats que el centre està trobant per cobrir la plaça de metge especialista que va convocar fa uns mesos l'Ajuntament.



Declarat desert el primer concurs, el consistori i la direcció de l'Hospital han optat per la formació específica en pediatria de metge de família de la plantilla. Així, dotze metges i dotze infermeres han seguit un procés formatiu durant els últims mesos per poder suplir la manca d'especialista. Un procés que es continuarà fent també durant la resta de l'any. Segons el director del centre, Josep Saa, de les 35.000 urgències anuals que atén el centre, 6.000 corresponen a infants de menys de catorze anys.



L'entrada en servei de la unitat d'urgències pediàtriques permetrà, d'entrada, acollir de forma diferenciada i específica els infants i els seus acompanyants perquè disposin d'un espai propi. S'ha habilitat una zona annexa a l'àrea d'urgències amb una consulta de visita i un box específic per a pacients. També tindran una sala d'espera i un circuit d'admissions propi. Tots aquests espais han estat decorats amb murals plens de referències als flamencs i les aus del Delta, pintats de forma desinteressada per l'artista local Hernan en H. Tot plegat, segons ha subratllat l'alcalde d'Amposta i president del Consell d'Administració de l'Hospital Comarcal, Adam Tomàs, ha de contribuir a la millora del servei a la qual es va comprometre el ple municipal amb un acord.