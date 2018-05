«A Londres pots trobar feina de qualsevol cosa si no la busques de res en concret»

Aquesta reusenca va finalitzar els estudis en Filologia Anglesa a la URV i va marxar al Regne Unit en no tenir clar el seu futur

–Després d’acabar els estudis universitaris estava una mica perduda en quant a triar si estudiar un màster relacionat amb la filologia anglesa o estudiar Disseny gràfic. Al no decidir-me i no voler estar a casa sense fer res, vaig triar la opció de marxar a fora per a posar en pràctica l’anglès, ja que no vaig marxar d’Erasmus, i prendrem el temps necessari per pensar.–Ja hi havia estat dues vegades anteriorerment però durant poc temps, així que sens dubte sabia que hi tornaria. Sempre m’ha agradat Anglaterra, la seva cultura i costums. La principal diferencia és que aquesta vegada ho estic vivint en primera persona durant un temps continuat i no només provar-ho per unes hores.–La principal diferència és l’horari diari i dels àpats; aquí dinen a les dotze del migdia i només mengen un sandwich i poca cosa més, sopen a les sis de la tarda i aquest ja és un àpat més elaborat. Una altra diferència és l’hora de sortir de festa, aquí ja comencen a beure a les set de la tarda i s’entra a les discoteques a les deu de la nit fins les tres del matí com a molt tard. Aquí els habitatges són cases i cases adossades majoritàriament, tot i que al centre de la ciutat trobes apartaments i pisos. I no trobaràs endolls als lavabos! Vull esmentar que tot el tenim après com a que és típic d’Anglaterra, com el Fish and Chips o l’hora del te, o el British breakfast, sí que ho és però no és una cosa usual del dia a dia, ho fan més els turistes que els propis anglesos.–Aquí a Londres n’hi ha moltíssims però els que jo recomanaria són: fer un pícnic al Hyde Park, visitar el museu d’Història Nacional, Camden Town o el barri de Shoreditch. Tampoc us podeu perdre les ciutats de Brighton, Bath i Cambridge.–Sí, aquí es pot trobar feina de qualsevol cosa si no vols buscar res en concret. Tot i que amb el tema del Brexit no sé què pot passar.–El Sol, aquí sempre esta núvol, encara que m’agrada la pluja no la vull cada dia de la setmana. També trobo a faltar parlar el Català i poder quedar amb els amics a qualsevol moment...–De moment al Juliol torno a Catalunya per treballar durant l’estiu i després ja veurem el que passa, però segur que el algun moment del futur tornaré ni que sigui per fer una visita a la família amb la que estic vivint.