«A Anglaterra la gent pot optar més fàcilment a una feina vocacional»

—Vaig acabar el grau d’educació primària el 2016 i aquell mateix any vaig començar un màster de l’ensenyament de l’anglès d’un any. El juny del 2017 el vaig acabar i em vaig plantejar anar a l’estranger per a millorar la llengua. Durant el grau i el màster, vaig treballar a diferents acadèmies d’angles de mestra de nens des de 3 anys fins a adults.—La necessitat de millorar el meu anglès, ja que vull ser professora d’anglès, va fer que anés a viure a Anglaterra. A més, anteriorment ja havia estat en alguna escola anglesa i volia treballar un temps més a Anglaterra, ja que m’havia agradat molt el sistema educatiu anglès.—Ja havia viatjat a Anglaterra moltes vegades. I és que el meu germà fa 7 anys que viu aquí. Per tant, ja tenia una impressió de com era la vida aquí i en l’estada actual no he notat cap diferència. És una cultura molt diferent a la nostra, per exemple, en els horaris de vida. A Anglaterra, el dia a dia s’acaba abans. A les set de la tarda, més o menys, la gent ja sopa i no surt de casa. El temps que fa durant l’hivern és depressiu. Entrar a treballar a les 9 del matí i que sigui fosc, i sortir a les 4 o les 5 de la tarda i que torni a ser fosc és una mica depriment i et fa cansar molt més. Tot i així, cap a la primavera ja hi ha més hores de sol i t’anima.—Ja que he estat tota la vida anant i venint, el canvi no va ser tan sobtat i ja m’esperava el que m’he trobat. Tot i així, acostumar-me ha sigut una mica complicat.—Més enllà dels horaris, el menjar també és molt diferent. La gent consumeix molt de menjar preparat o menjar que no necessita molt de temps per cuinar. Personalment, crec que la dieta mediterrània és molt més sana i bona, però tabé penso que l’horari que tenen aquí és el que causa que no cuinin tant.—En la ciutat on visc, Stevenage, no hi ha cap indret destacable, però a prop sí que n’hi ha. Per exemple, destaca la Universitat d’Hertforshire, a Hatfield. A més, Stevenage està situat just al mig entre Cambridge i Londres i queda a uns 20 minuts amb tren dels dos. El que m’agrada més és Cambridge, ja que és una ciutat gran, però molt tranquil·la i la universitat és espectacular.—Crec que la manera de treballar és molt diferent. Aquí hi ha molts més llocs de treball i la gent pot optar més fàcilment a una feina que es pot fer vocacionalment.—La vida social. Aquí la gent és molt més tancada i a les 19 h. tothom està tancat a casa o bé al bar bevent. Trobo a faltar poder quedar amb algú al vespre abans de sopar o fer el vermut abans de dinar.—El sistema educatiu.