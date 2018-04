«La desigualtat sempre està present i es fa notar en els habitatges i les tradicions»

Aquesta periodista tarragonina de 26 anys fa un parell de mesos que va marxar per conèixer món i ampliar la seva experiència professional

Actualitzada 05/04/2018 a les 19:53

Tot i que la meva trajectòria professional és breu, considero que està sent prou intensa. Vaig començar a un mitjà digital local de Tarragona, Infocamp, que va ser on vaig realitzar les pràctiques de la carrera. Posteriorment, em van contractar i he estat treballant durant dos anys. Actualment, estic treballant a la fundació Un Techo para Chile com a periodista i, professionalment, estic aprenent cada dia i creixent en aquest àmbit.–Quins motius la van portar a marxar de casa per anar a viure a l’estranger?Sempre m’ha agradat viatjar i, de fet, és un dels motius pels quals vaig decidir estudiar periodisme i em vaig especialitzar en l’àmbit del periodisme de viatges. Abans de marxar, però, vaig voler acabar la carrera i treballar per poder aprendre i obtenir experiència. Finalment, un cop vaig tenir aquests propòsits, sabia que era el moment de marxar, de conèixer altres maneres de treballar en aquest camp i de viatjar sola, com sempre havia anhelat. Era el moment de fer el pas i no ho canviaria per res.Crec que canvia tot menys la part econòmica... La veritat és que Xile és prou car i això no m’ho esperava. Algunes diferències destacables, però, són els hàbits alimentaris, ja que és increïble com el menjar que és més perjudicial per a la salut és el més barat, mentre una amanida pot resultar molt cara. A banda, el tipus de construcció que es realitza també és sorprenent. Pots trobar edificis molt alts –visc en el 17è pis– i, a la vegada, casetes fetes de fusta. La desigualtat sempre està present i en aspectes com l’habitatge o les tradicions queda molt clar.Crec que no m’hagués imaginat mai el contacte que tinc amb les famílies en risc d’exclusió que viuen als campaments. El que m’estan ensenyant i com m’han rebut... no ho hagués esperat mai. Passes a ser part de la seva família i et cuiden sense demanar res a canvi.La manera que tenen de saludar cada cop que es veuen, que és amb un petó i una abraçada. És un costum que aconsegueix que la gent connecti més.Sí, m’imagino un futur aquí i, de fet, m’agradaria; però per ara visc el dia a dia i aprofito aquesta experiència tan enriquidora. El que passi demà ja es veurà.