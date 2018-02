«Gent de tot el món et pregunta: 'Com està el tema de la independència?'»

La capafontina ja fa tres mesos que està vivint a Fort Collins, on fa recerca a la Facultat de Recursos Naturals de la Universitat de Colorado

— Bàsicament ha sigut de formació. Al 2011 vaig començar la carrera i després dels 4 anys vaig començar directament el Màster. Les feines en les que he anat treballant no han estat lligades a la meva professió i han sigut temporals, combinant els estudis.­­­— La situació laboral no és gens fàcil i, per aconseguir una feina relacionada amb la teva professió, es demana una formació molt bona. Les poques ofertes de feina i la gran demanda t’obliga a millorar sempre el currículum i una experiència als Estats Units mai passa desapercebuda. A més, hi ha el motiu de l’experiència personal.—Sincerament, m’esperava que allò que es diu de la societat americana fos exagerat, però no ho és. Tot és «gran» i de tot en fan un «gran show». I això encara que t’ho esperis, sempre et crida l’atenció.— El menjar. No té ni punt de comparació. És un dels aspectes que més valores quan després tornes a casa. També destaca el ritme de vida. El dia comença vora les vuit del matí, fins a les dotze, que és quan es dina. A les tres o quatre de la tarda s’acaba la jornada laboral i, vora les 18 h., se sopa. La percepció de les distàncies també és diferent. Per als americans, un viatge de 5 hores amb cotxe és com per nosaltres anar de Tarragona a Barcelona. Per suposat, també destacaria el clima amb dies d’hivern de -20 graus centígrads.— Fort Collins no és una gran ciutat, tot i tenir la Universitat Estatal amb un campus inmens. Així que destacaria dos indrets de l’Estat de Colorado, un tocant a la ciutat de Fort Collins, i un altre a unes 5 hores en cotxe. L’indret més característic per excel·lència és el Parc Nacional de les Muntanyes Rocalloses. Està ple de rutes per fer a peu o amb bicicleta. Hi pots fer raquetes de neu, escalada, esquí i també es fan activitats com pesca al gel o caça esportiva. Un altre indret és el Parc Natural de les Grans Dunes de sorra, on trobes un dessert al mig de les muntanyes.— La gent és molt individualista. Per posar un exemple que em va cridar l’atenció. A Catalunya és molt normal fer una cafè amb companys en algun descans de la jornada laboral o abans d’iniciar-la. Aquí tothom va amb el seu cafè en un termos i se’l veu mentre treballa. Si tens un problema, l’has d’intentar resoldre tu sol. No són cooperatius, sinó competitius.— La crisi que es viu és la del president que governa el país. No es veu una crisi econòmica, sinó una preocupació constant per decisions o declaracions del president. A les grans ciutats sí que es veu molt les diferents classes socials, amb molta gent als carrers morint de fred.— Sens dubte, els Estats Units té una oferta de feina infinitament més gran que la de l’Estat espanyol o Catalunya. A la universitat, la majoria d’estudiants tenen algun tipus de feina. Però aquí hi ha altres dificultats. Per exemple, hi ha gent de tot el món que està buscant feina, i a més, sempre agafaran a una persona de nacionalitat americana abans que a algú altre. Els preus de les carreres universitàries també són desorbitats i els estudiants s’han d’endeutar amb els bancs.— En ser estudiant internacional, coneixes a gent de gairebé tot el món. El que no m’esperava per res, era que a l’hora de dir que sóc de Barcelona (ja que és una ciutat molt coneguda), tothom, fos d’on fos, preguntés automàticament: i com està el tema de la independència?— La família, els amics, el poble i les seves muntanyes, el menjar i la sensació de «ser a casa». El quedar per fer el vermut a la plaça, estar amb gent de «tota la vida» que et coneix i que no li has d’explicar d’on ets i què fas. El primer que faré quan torni a casa serà menjar una llesca de pa amb tomàquet amb el formatge artesà de la Vall del Brugent, el formatge del meu poble, Capafonts. I prendre un cafè, dels de veritat, dels bons.— No m’emportaria res. Cada costum pertany al seu país.