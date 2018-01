«Des del mes d'octubre no ha parat de nevar amb temperatures sota zero»

Aquesta tarragonina de 23 anys va marxar a Tervola el 23 d’octubre, on treballa com ‘au pair’ amb una família finlandesa amb quatre infants

–Sóc mestra d’educació primària amb la menció d’anglès i no vaig aconseguir trobar feina de docent a Catalunya, així que vaig decidir aventurar-me i sortir del país per tal de millorar la llengua anglesa i conèixer altres cultures. Llavors em va sorgir l’oportunitat de fer d’au pair a Finlàndia, país destacat pel seu bon sistema educatiu, així que vaig decidir anar a viure uns quants mesos per tal d’aprofundir més en la seva forma d’educar els infants i conèixer perquè se’ls considera un dels països pioners en l’educació, per tal de poder exportar-ne idees i formes de fer.–Finlàndia és un país completament diferent al nostre. Jo estic vivint a la zona de la Lapònia finlandesa, per tant, ja anava conscienciada que el fred i la neu eren punts claus de la vida allà. Vaig arribar a finals d’octubre, i només al cap de pocs dies ja vam veure la primera nevada de l’hivern. Des de llavors, no hem parat de tenir neu i les temperatures han estat sempre sota zero.–La vida quotidiana és completament diferent, ja que s’han d’adaptar a les condicions en les quals conviuen. Per començar, les jornades laborals són contínues, així com les jornades lectives. I en el cas que els pares no puguin anar a recollir els infants a l’hora de finalitzar l’escola, hi ha activitats extraescolars fins mitja tarda. D’aquesta manera, les famílies poden gaudir de molt més temps junts. Les condicions a l’hivern no permeten realitzar massa activitats a l’exterior, per tant, la seva vida social se centra en reunir-se amb amics i família a les cases. Per altra banda, una de les principals diferències, i potser una de les que més em va costar acostumar-me, van ser els hàbits i horaris alimentaris. Els àpats estan bàsicament formats per aliments força pesats, pa, mantega, pasta, salses... La fruita i la verdura no entren pràcticament a la seva dieta, cosa que és bàsica en la nostra. A part d’això, encara m’estic acostumant a dinar entre les 11 hores i les 12 hores, i a sopar entre les 18 hores i les 19 hores.–Tot i que ja intentes tenir la màxima informació del país on vas, sempre hi ha alguna cosa que no t’esperes i que et sorprèn. Per molt que vagis preparat pel fred, no estem acostumats al seu clima gèlid, a conviure amb temperatures de -15º/-20º durant uns quants dies seguits. A més a més, a mesura que anava avançant l’hivern, les hores de sol s’anaven reduint cada cop més, fins arribar a tenir quasi només quatre hores de sol diàries. El dia que els núvols ho permetien, clar! No ens adonem de com estem acostumats a tenir un cel clar i el sol durant pràcticament tot el dia.–Tervola és un poblet molt acollidor situat entre Kemi i Rovaniemi. No té llocs turístics per visitar, però sí que té molt bona connexió de tren i autobusos amb dues de les grans ciutats de la zona, Oulu i Rovaniemi. Si us deixeu perdre per aquesta zona de la Lapònia finlandesa, no es pot deixar de visitar Rovaniemi, el genuí lloc natal del Pare Noel. Es pot visitar el Santa Claus Village, on pots conèixer en persona al Pare Noel, així com els seus ajudants elfs i els seus rens.–Afecta totalment. Les temperatures en aquesta època de l’any no superen pràcticament mai els 0ºC, per tant, les activitats a l’exterior es redueixen molt (bàsicament raquetes de neu i tot tipus d’esquí) i se les han d’idear per socialitzar-se als interiors. No obstant, tot això canvia quan arriba ple estiu. Per molt estrany que pugui semblar, a ple estiu també poden arribar als 30ºC. Una de les activitats més populars que es duen a terme cap a finals de juliol és anar al camp a recollir tot tipus de fruits silvestres que despreses utilitzen per fer molts plats tradicionals, salses i melmelades.–La societat finlandesa és completament diferent a la nostra. M’emportaria la seguretat i la confiança que els finesos tenen vers les altres persones, ja siguin coneguts o no coneguts. Per exemple, aquí és completament normal i tradicional deixar el nadó al cotxet fent la migdiada a l’aire lliure, sense haver de patir que li passi qualsevol cosa, cosa inimaginable a la nostra societat. En aquesta línia, els finesos no tenen costum de tancar les portes amb clau perquè existeix aquesta confiança d’una societat bona i justa.–Trobo a faltar moltes coses, però després d’estar vivint aquest mesos d’hivern aquí al nord, el que més trobo a faltar és el sol. Com he dit, estem molt mal acostumats, els que vivim al mediterrani.–És un país que té moltíssimes coses positives i que m’està aportant molt per tal de poder créixer com a persona i com a docent, però no m’hi quedaria a viure. Estic molt arrelada a la meva terra i a la cultura de Tarragona, i em sabria molt de greu haver de deixar-la per marxar a viure tan lluny.