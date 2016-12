«Els 'kots' són molt comuns per viure entre els estudiants d'Anvers»

Núria Vilamajor viu a Bèlgica des de fa tres mesos on estudia un Grau d’Educació Infantil

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 21:59

Núria Vilamajor va arribar el 9 de setembre d’aquest any a Anvers, Bèlgica, on cursa el tercer Grau d’Educació Infantil. Vilamajor aprofita la seva estada al país per aprendre més sobre la seva vocació. L’experiència, diu, és enriquidora, ja que les 178 nacionalitats que conviuen a Anvers fa que l’ensenyament estigui enfocat en la diversitat.



–Quins motius la van portar a l’estranger?

–Feia molts anys que tenia el desig de marxar un temps a un altre país, lluny de casa, ja que creia que ara és el moment de marxar, viure noves experiències, conèixer noves cultures i persones, i posar en pràctica l’anglès. Així doncs, l’any passat vaig decidir apuntar-me al programa Erasmus.



–Quina va ser la seva primera impressió del país?

–Quan vaig arribar, la primera impressió que vaig tenir va ser desconcertant, ja que la imaginava d’una altra manera. Però, la veritat, em va sorprendre molt quan vaig començar a conèixer la ciutat, ja que cada racó, cada plaça, cada carrer que anava descobrint, feien que em sentís més segura de mi mateixa, de manera que vaig perdre la por a quedar-m’hi i vaig començar a sentir el desig de viure noves experiències.



–Va ser sorprenent el canvi?

–Sí, al principi el canvi va ser sorprenent perquè vaig arribar amb una idea de la ciutat que no es corresponia amb la realitat. Tot i així, Anvers és una ciutat molt agradable per viure-hi i té un encant particular que va fer que necessités pocs dies per adaptar-me i sentir-me còmoda. A més, he de dir que la gent que hi viu és molt oberta, amable, educada i t’ajuda amb tot el que necessitis.



–Quines són les diferències entre Anvers i casa seva?

–La gran diferència que hi ha són els horaris diaris, ja que a Bèlgica dinen a les dotze del migdia i sopen vora les set de la tarda. També hi ha diferències pel que fa al tipus d’habitatge en el qual resideixen els estudiants. Aquí, a Anvers, hi ha els anomenats kots, que són molt comuns entre els estudiants, siguin procedents del mateix país o d’un altre. El kot és com una petita residència d’estudiants, però més econòmica. Tot i així, jo vaig escollir l’opció d’anar a viure a un apartament.



–Quins són els indrets més característics d’Anvers?

–El principal indret que s’ha de visitar a Anvers és el nucli antic, ja que en aquesta zona podem trobar el Grote Mark (Ajuntament), situat a la plaça més important de la ciutat, la Catedral d’Anvers, Het Steen (castell), l’estació de trens, entre d’altres. Anvers, és una ciutat molt gran, però tot està molt concentrat en un mateix lloc, per tant, es pot visitar caminant i sense necessitat d’anar amb presses. El nucli antic és la meva zona preferida de la ciutat, i sobretot en Nadal per les llums que fa que tingui molt d’encant.



–Com s’està vivint la crisi al seu país de residència?

–Pel que fa a la crisi a Anvers, cal dir que la ciutat també n’ha patit diverses conseqüències similars a les viscudes a l’Estat espanyol, però aquestes es troben més aviat relacionades amb les retallades i no tant amb l’atur. És a dir, la sanitat i l’educació han patit retallades que han provocat un baix rendiment dels serveis i una menor qualitat. Però, en canvi, els llocs de treballs no han estat afectats per la crisi, i la gent ha pogut seguir treballant i d’aquesta manera no han patit grans canvis en l’àmbit econòmic.



–Creu que el país on viu actualment és un bon indret perquè els més joves puguin buscar i trobar feina?

–Crec que Bèlgica no és un dels millors destins perquè els més joves puguin buscar i trobar feina, ja que aquí a Anvers es parla neerlandès i, per tant, primer de tot caldria aprendre aquest nou idioma, atès que no tothom que viu en aquesta ciutat parla l’anglès. A més, és un idioma no gaire comú als altres països i que no és fàcil d’aprendre. Pot ser que en altres ciutats, com ara Brussel·les, l’anglès estigui més estès i sigui més fàcil poder venir per trobar un lloc de treball.



– Què és el que més troba a faltar de casa?

–Aquí trobo molt a faltar a les persones que més m’estimo.