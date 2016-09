«Als supermercats hi poden haver més de dos passadissos de pasta»

La riudomenca fa més d’un any que viu a Milà treballant en una agència de màrqueting i publicitat

Actualitzada 15/09/2016 a les 22:19

Milà és una ciutat de contrastos. Per una banda, la paraula que la descriu és caos, tot i que acabes acostumant-hi. Els carrers estan molt fets malbé, els tramvies i els cotxes comparteixen la mateixa via, hi ha molt trànsit i soroll, i les motos i bicicletes condueixen molt temeràriament. Tot i això, aquest caos conviu a la perfecció amb l’alta moda i el luxe.La ciutat és molt més caòtica i desordenada. Els mitjans de transport sempre van amb retard, estan mal cuidats i molta gent no paga en accedir-hi. Una de les altres diferències és la tradició gastronòmica: bona part dels italians passen moltes hores a la cuina, hi posen una gran passió i dedicació. A diferència d’Espanya, hi poden haver més de dos passadissos dedicats a la pasta i a les salses als supermercats.Les dues coses que no es poden deixar de visitar són el Duomo i les Galeries Vittorio Emanuele.Com diuen els italians, «si va avanti». Encara que sigui una realitat tiren endavant i fan més pinya que mai.A Milà és bastant fàcil trobar feina en bars, restaurants i botigues. D’altra banda, els que busquen una feina d’oficina és una mica més complicat, però al final es troba. Actualment es busquen perfils internacionals i amb ganes de treballar.Hi ha una diferència abismal entre el nord i el sud. Al nord es treballa a contrarellotge, sempre amb presses, encara que realment no sigui necessari. Respecte Catalunya, les relacions entre els mateixos companys de feina són més fredes i distants. D’altra banda, el sud és més tranquil i pacient.M’emportaria el costum de prendre cafè i fer pasta ben feta.Per ara estic bé aquí i mentre tingui feina em quedaré. Tot i això, no m’imagino formar la meva família a Milà, no crec que sigui el lloc ideal per créixer.A part de la família i els amics, la tranquil·litat i el mar. Milà no s’atura mai, és una ciutat frenètica. Ah, i també un bon pa amb tomàquet!