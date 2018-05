El Minipop inunda la plaça Verdaguer de mini instants

L’exposició, patrocinada per Repsol, és el resultat del taller creatiu de fotografia de la passada edició

Actualitzada 14/05/2018 a les 15:01

Els minireporters

El Minipop ja ha arribat a Tarragona. Fa uns dies que ja passeja en bus, vola en banderoles i treu el cap en alguns plafons. I a partir de dimecres inundarà la plaça Verdaguer amb una selecció de «31 mini instants» de la setena edició del festival captats per nens i nenes d’entre 8 i 12 anys.La mostra, patrocinada per Repsol, és el resultat del taller creatiu de fotografia del Minipop 2017, està comissariada pels fotògrafs oficials del festival, Rosa Rovira i Jaime Rojas, i comptarà amb un catàleg dissenyat per l’artista Eva Jolis.Es tracta de les particulars visions dels 22 minireporters que van participar en les diferents sessions de l’activitat durant els tres dies de festival. Després d’escoltar les idees i consells dels especialistes, els petits fotògrafs van campar per tots els racons del recinte buscant les imatges més personals, diferents i originals.L’exposició s’inaugurarà oficialment el mateix dia 16 a les 19:30 hores i es podrà visitar fins el 4 de juny. L’acte anirà a càrrec de la directora del festival, Núria Serrano; el director de comunicació de Repsol, Pep Bertran; la comissària de la mostra, Rosa Rovira; i una de les autores de les fotografies, Teresa Fernández.Els autors de les fotografies són els minireporters Núria Busquets Egea, Sílvia Busquets Egea, Marcel Cayuela Dolcet, Isaac Colet Alcaraz, Andreu Cornudella Cucurella, Juno Dalmau Pérez , Teresa Fernandez Sáiz, Enric Garcia Marin, Josep Gonzalez Nieto, Roger López Beltrà, Victor Marceló Rodríguez, Bru Miralles Jiménez, Mila Miralles Jiménez, Paula Moreno Rodríguez, Anna Orriols Aguiló, Berta Orriols Aguiló, Aisha Paba Batista, Nil Ribalta Badia, Bruna Rocamora Sibina, Laura Sans Towse, Pere Socias Rovira i Adriana Viladomat Rosell.