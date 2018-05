També han volgut donar suport als cinc detinguts a Lleida i Alcarràs per la protesta convocada el dia de la detenció de Carles Puigdemont

Actualitzada 14/05/2018 a les 21:08

Durant el dia d’avui, s'han convocat diverses concentracions arreu del territori a favor del nou president de la Generalitat, Quim Torra, i també en suport dels cinc detinguts a Lleida i Alcarràs per la protesta convocada el dia de la detenció de Carles Puigdemont, el passat 25 de març, i que avui han quedat en llibertat, després de declarar a la comissaria dels Mossos.En el cas de Tarragona, unes 200 persones s'han reunit, avui, a les vuit de la tarda davant de la Subdelegació del Govern amb pancartes on hi deia: «Exigim República». A Reus també hi ha hagut una concentració a la plaça Mercadal.