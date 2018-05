Tarraco Viva inaugura la vintena edició amb un espectacle de reconstrucció dels Jocs Nemeus

Les grades de l'Amfiteatre veuen la recreació d'uns jocs mil·lenaris

13/05/2018 a les 18:34

L’Amfiteatre de Tarraco s'ha omplert per reviure la 384a edició dels Jocs Nemeus, que es van fer en la ciutat grega de Nemea en presència de l’emperador Adrià l’any 124 dC. La inauguració de Tarraco Viva ha demostrat que el festival de reconstrucció històrica ha arribat als vint anys amb plena maduresa, posant el llistó cada cop més alt.El públic que ha assistit a la representació ha pogut imaginar-se com eren uns jocs que, en els seus orígens, tenien un caràcter funerari i que es feien cada dos anys en honor als difunts. La fundació data del 1251 aC, segons la crònica de Paros, com ha recordat l’actor que va ser el fil conductor de la recreació, junt amb la seva jove filla, a qui el seu pare li ha explicat que en el segle I aC la dona ja podia competir en els jocs, tot i que, abans, es castigava amb la pena de mort a aquella dona que, simulant sent un home, hi participava.Els Jocs Nemeus han començat amb la prova d’atletisme, amb una carrera que implicava recórrer els 178 metres de l’estadi. El gran triomfador ha estat Aristeu de Milet, qui ha obtingut la recompensa del públic que, amb aplaudiments, ha reconegut la seva qualitat com a velocista. En la recreació han participat, a més dels grups Thaleia, Ars Dimicandi, Argos i Projecte Phoenix, atletes del Club Gimnàstic.Després de les carreres de velocitat, en les quals també hi han participat dones, ha estat el torn de la boxa, de la lluita i del llançament de disc i javelina. Mentre se succeïen les competicions –els Jocs Nemeus duraven cinc dies– nois i noies distribuïts per les grades, vestits segons els cànons de l’època i barrejats entre el públic, els animaven a comprar fruits secs i els recordaven que es podien fer apostes. En un altre sector de la grada, l’emperador Adrià era testimoni privilegiat de les diverses competicions.La recreació ha estat del tot fidel a com eren els Jocs Nemeus, segons la documentació que ha arribat fins als nostres dies. Una particularitat ha estat la línia de sortida dels velocistes, reconstruïda a partir de la que es va descobrir en una excavació en l’estadi de Nemea.Com a prèvia a la inauguració, representants de les seus dels Jocs Mediterranis i dels municipis participants en Tarraco Viva han protagonitzat un acte protocol·lari. La regidora de Patrimoni, Begoña Floria, ha dit que els dies del festival conviden a «reflexionar i gaudir del nostre passat», i ha dit que, arribar al vintè aniversari «no és qualsevol cosa i la nostra obsessió és que les pedres tinguin vida».