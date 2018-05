La Salle Torreforta recapta 1.200 euros contra el càncer

Els van aconseguir gràcies a activitats solidàries que van organitzar els alumnes d'ESO

Actualitzada 13/05/2018 a les 21:47

Alumnes de quart d’ESO de La Salle Torreforta van recaptar més de 1.200 euros per a la investigació del càncer de mama, en activitats solidàries que van dur a terme ahir, diumenge, que van consistir en una caminada popular, amb més de 200 inscrits, i una tallada de cabells. La recaptació es va destinar, de manera íntegra, a l’AECC, per a la investigació d’aquesta malaltia. Aquesta iniciativa va sorgir en el marc d’un dels projectes d’Aprenentatge i Servei que duen a terme els alumnes de 4t d’ESO en el programa FAIG, una matèria pròpia de les escoles La Salle. Algunes de les participants va fer donació del seu cabell per tal de fer perruques per a gent malalta de càncer. Els organitzadors van agrair la col·laboració de Bonpreu, Decathlon Tarragona, la perruquera Carmen Rosillo, la perruqueria Zapping i Confecciones Los Peques.