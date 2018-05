La circulació a Montserrat Roig i Ramon Salas serà de sentit únic

El canvi és per la construcció d’un carril bici a Rafael Casanova i per habilitar places d’aparcament

Actualitzada 13/05/2018 a les 21:40

El Departament de Trànsit i Transports de l’Ajuntament de Tarragona ha decidit modificar la circulació de vehicles als carrers Montserrat Roig –continuació d’Ernest Lluch– i Ramon Salas. La supressió del doble sentit permetrà generar noves places d’aparcament. Aquesta actuació és en resposta a les obres de construcció d’un carril bici al passeig Rafael Casanova, entre el Fortí de Sant Jordi i la platja de l’Arrabassada. Les obres ja han ocasionat la supressió del carril en sentit descendent –platja– i que ara els vehicles només puguin utilitzar aquest vial en sentit ascendent.La modificació que afecta el passeig Rafael Casanova ha comportat que els accessos més directes a la platja Arrabassada, des del Miracle, siguin per l’interior de la urbanització Antibes, pel carrer Ernest Lluch –Montserrat Roig en el tram final– que discorre en paral·lel al traçat de la via del tren i per la Via Augusta. Cal dir que el carrer Ramon Salas, que enllaça la Via Augusta amb Ernest Lluc, serà només en sentit descendent, mentre que Montserrat Roig també perdrà el carril ascendent i que comunica amb Ramon Salas. En aplicació de criteris tècnics de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), es considera convenient establir el sentit únic des de la platja de l’Arrabassada fins al Fortí de Sant Jordi, de manera que l’itinerari principal d’accés a la platja quedi definit per la Via Augusta i Ernest Lluch/Montserrat Roig. La via secundària és pel Camí dels Cossis, tot i que no és en línia recta com l’anterior.