Els avions de Repsol conquereixen el cel tarragoní davant milers d'espectadors

La sisena Exhibició Aèria, que ha comptat amb piruetes de fins a vuit avions, s'ha acabat celebrant avui al matí a causa de la pluja de dissabte

13/05/2018 a les 19:15

Àlex Balcells, en solitari

Per acabar, els clàssics

Milers de persones han pogut gaudir aquest matí de la sisena Exhibició Aèria de Repsol a la façana marítima de Tarragona. Els avions de l’equip Bravo 3, la patrulla acrobàtica Jacob 52 i el pilot igualadí Àlex Balcells han conquerit el blau cel de la ciutat amb moviments de vertigen que s'han guanyat els aplaudiments del públic. Loopings, invertits, girs a gran velocitat i caigudes només controlades per la gravetat i la destresa dels pilots han fet les delícies dels tarragonins, en una exhibició que es va ajornar dissabte per la pluja.Ulleres de sol, barrets i gorres. Aquests han estat els tres elements necessaris per combatre el sol i poder gaudir, sense problemes, del show que les avionetes han començat minuts abans de dos quarts d’una de la tarda a la façana marítima. «Sembla que s’estiguin tocant!», ha dit il·lusionat un nen al seu pare, tots dos amb el coll inclinat cap enrere i les mans acariciant la barana del Balcó. Era una reacció pròpia després de veure com, la patrulla aèria Jacob 52, acabava de trencar l’horitzó del Mediterrani amb una formació de cinc perfecta. «Es tracta d’una maniobra molt perillosa perquè el pilot exterior ha d’anar més ràpid que la resta, si no vol topar-se contra els companys», ha aclarit l’speaker de l’esdeveniment, un expert en la matèria anomenat Jordi Mateu.La patrulla Jacob 52 està formada per cinc avions Yak 52 pilotats per Juan José Barta Hernández (líder), Javier Cruz Pérez (punt dret), Tomás Castro de la Torre (punt esquerre), Gonzalo O’Kelly Pérez (gos) i Manuel Rey Cordeiro (solitari). Tots cinc han donat el millor de sí amb girs invertits, suspensions a l’aire a gran alçada i un comiat dels que fan afició.Els Yak 52 s'han acostat vertiginosament al balcó del Mediterrani, on milers de persones els miraven expectants i, fins i tot, nervioses. Cada vegada, els Jacob 52 es trobaven més a prop de la façana marítima. De sobte, però, cadascun dels avions ha trencat la seva trajectòria cap a un costat diferent, formant una estrella amb el fum que desprenia el motor. El resultat, aplaudiments i crits d’ànims del públic, que ha quedat impressionat.Després dels Jacob 52, ha estat el torn pel català Àlex Balcells. Va néixer a Igualada l’any 1981, és pilot professional de línia aèria, amb 8.000 hores de vol, i també instructor de vol i de vol acrobàtic, i membre de l’equip nacional en categoria il·limitada, des del 2017. En el seu palmarès com a pilot de vol acrobàtic hi figuren tres campionats d’Espanya en categoria avançada (2013, 2014, 2015), un subcampionat d’Espanya (2016) i un subcampionat d’Espanya en categoria avançada (2012), a més de tres medalles de bronze a la Copa Triangular de Vol Acrobàtic, en categoria Elemental (2005), Intermèdia (2006) i Avançada (2009). Tota una assegurança per afegir qualitat a l’Exhibició.Balcells ha acompanyat el seu show amb música i ha coordinat tots els seus moviments amb la melodia que, al Balcó, s’escoltava mitjançant altaveus. «És poesia a l’aire, balla amb la música al cel acompanyat dels núvols», ha dit l’speaker. Balcells ascendia i tornava a baixar amb més velocitat, teixint esteles de fum que formaven grans cercles a sobre de la platja del Miracle. Un dels moments més emocionants ha arribat amb l’execució de la passada a ganivet. L’avió, completament en paral·lel al balcó, ha mostrat als espectadors el tren inferior de l’estructura, en un moviment que ha combatut els límits de la gravetat i que ha posat a prova els nervis del públic. «És una exhibició de tècnica en tota regla», ha dit Jordi Mateu en referència a les maneres de fer de Balcells.L’equip Bravo 3 ha estat l’encarregat de tancar la sisena Exhibició Aèria de Tarragona. Cástor Fantoba i Juan Velarde han pilotat els Sukhoi 26 i Anselmo Gámez ha coordinat els moviments des del terra. Tots quatre es coneixen el cel tarragoní a la perfecció –ha estat el sisè cop que venien a la ciutat– i ho han demostrat amb una mostra de piruetes i girs constants que han arribat a produir als pilots més de 7G de força. El denominat tornavís ha estat un dels moments més celebrats pel públic. Una avioneta, a l’inrevés, ha volat d’esquerra a dreta de la platja del Miracle mentre, l’altra, li ha donat tombs.El mirall també ha aixecat molts aplaudiments. Consisteix en el vol d’una avioneta girada a sobre de l’altra, que Fantoba i Velarde han brodat sobre el «cel blau i meravellós» de Tarragona, segons ha descrit Jordi Mateu als espectadors. L’exhibició de l’equip Bravo 3 ha acabat amb una nova edició del creuament francés, tal com havien fet abans els Jacob 52, però aquesta vegada més a prop de l’aigua i a menys metres de la façana marítima.El públic ha acomiadat els pilots movent les mans i els barrets a l’aire en un gest d’agraïment. La resposta ha estat immillorable. Cástor Fantoba, des del seu Sukhoi 26 i mentre feia piruetes, ha dit adéu a la ciutat de Tarragona.Per l’any vinent, és possible que aquesta exhibició es faci més gran i porti més pilots. El mateix Fantoba ho va avançar en declaracions als mitjans el passat divendres, després dels vols d’entrenament que van tenir lloc a la tarda i que van servir per agafar mides i fer les primeres comprovacions.